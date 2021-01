L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Electoralisme i data de les eleccions'

Falten dos dies perquè el Govern i la taula de partits decideixin si hi haurà o no eleccions el dia 14 de febrer. Divendres ho sabrem. Dilluns els vaig dir que “el PSC tenia pressa per capitalitzar l’efecte Salvador Illa i portar a les urnes l’impacte que ha suposat la seva candidatura”. I dit i fet: ahir Miquel Iceta va ser entrevistat a Els matins de TV3 i va fer un recital d’arguments a favor de celebrar les eleccions, precisament el dia amb més contagis a Catalunya en 10 mesos de pandèmia: 6.981 en només 24 hores. 2.445 persones ingressades, de les quals 477 a les UCI. Se li veia el llautó de tres hores lluny.

Mirin, aquesta situació més molt difícil per a tothom: celebrar les eleccions pot tenir efectes sanitaris però també polítics, per exemple que elegim un Parlament amb una participació anormalment baixa. Alhora, suspendre les eleccions tampoc és neutre: ¿cal esperar els 54 dies que marca la llei per tornar a passar per les urnes? ¿El cens de votants s’ha de tornar a obrir? Quan de temps ha de durar la campanya? ¿Els partits que ara no estan representats al Parlament poden continuar recollint avals? Comptin que si demà passat s’ajornen les eleccions, caldrà anunciar la nova data i les eleccions podrien ser a finals d’abril o començaments de maig. De fet, com diem a portada, “Europa assumeix que la situació serà crítica fins a l’abril, la variant britànica del virus posa en alerta el continent i Merkel anticipa mesos molt durs”.

En aquestes circumstàncies, un prec a tots els actors polítics: no juguem electoralment amb la data de les eleccions. No arribem a aquest nivell de degradació de la vida pública, mentre estem mesurant la pandèmia en milers de morts, quan en l'última setmana han mort 435 persones i, des de l’inici de la pandèmia, són 17.714. A aquestes altures ja entenem, i no és ironia, que a un govern no li és gens fàcil prendre decisions de futur enmig d’una pandèmia. Però, almenys, que les justifiqui basant-se en l’interès comú i les expliqui bé.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.