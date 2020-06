L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Laura Borràs, investigada i a la diana'

Avui es reuneix al Congrés de Diputats, a Madrid, una comissió anomenada de l’Estatut del Diputat, perquè és on es tracten assumptes com les peticions de la justícia per processar un diputat.

I d’això va aquesta reunió, avui, perquè ha d’escoltar les al·legacions que vol formular la diputada Laura Borràs, de Junts per Catalunya, per a qui el Tribunal Suprem ha demanat el suplicatori per poder investigar-la. Serà una reunió a porta tancada, no la veurem ni la sentirem.

El Suprem considera que hi ha indicis dels delictes de prevaricació, malversació, falsedat documental i frau, que Borràs hauria comès en l'adjudicació d'uns contractes per fer unes webs literàries, entre el 2013 i el 2017 a un creador en concret, Isaías Herrero, quan Borràs dirigia la Institució de les Lletres Catalanes i l’aleshores directora de l’entitat hauria fraccionat el preu dels contractes per assegurar-se que els encàrrecs els faria Herrero i els podria fer sense dilacions burocràtiques.

Un mes abans del confinament, al febrer, Borràs va ser en aquest plató. La va entrevistar l’Esther Vera, i aquestes són, resumides en un minut, les explicacions que va donar Laura Borràs, començant per si havia fraccionat encàrrecs.

L’acusen d’haver fraccionat uns contractes a la ILC. És així?

De cap manera. No necessito demostrar la innocència quan els que estan intentant provar la meva culpabilitat ni s’han molestat en fer-ho. No he fraccionat contractes.

Com afectarà aquesta investigació el seu rol polític?

Està feta perquè l’afecti.

És una causa política?

El primer cop que parlen de mi diuen: «Es una conocida independentista».

Es van publicar uns correus. ¿Els reconeix com a propis?

És inaudit veure publicades coses quan els meus advocats han denunciat el trencament de la cadena de custòdia i informacions en què no reconeixes el que s’està dient. Tenen voluntat de fer una taca i d’atacar-te.

Aquestes són les explicacions de Borràs. Què sabem i què deduïm?

Que la causa hauria de ser nul·la de ple dret perquè quan la justícia ordinària va començar a investigar Borràs ella ja era diputada del Parlament i, per tant, sent aforada, qui l’havia d’investigar era el TSJC. I la jutja ho sabia, i malgrat tot va continuar investigant i va decretar secret del sumari.

Que les investigacions, al principi, les van fer els Mossos. I no creguin que perquè les van fer els Mossos hi ha pogut haver cap simpatia ideològica cap a Borràs, a jutjar per les punxades telefòniques, i pel to d’algunes preguntes. El cas és que els Mossos van tancar la investigació sense veure indicis de delicte, llavors la jutge ho va passar a la Guàrdia Civil, que és la que hi veu aquells quatre possibles delictes, d’una “ conocida independentista”, i es refereix al creador Isaías Herrero com a “ amigo de Borràs”. Com volent dir. Tornem a allò d’una causa de caràcter prospectiu, o sigui, no es veu gens clar que hi hagi delicte, però tiro endavant.

Per cert, els contractes estaven revisats per la intervenció del departament, abans i després. I per la Sindicatura de Comptes.

Davant de què estem? D’una falta administrativa o de 4 delictes pels quals li poden demanar fins a 15 anys de presó? I Borràs tem que el suplicatori que el Congrés pot concedir en qüestió de setmanes sigui la seva condemna i una condemna llarga. Per què? Doncs perquè Borràs, que té capacitat per destacar i que anant a Madrid s’ha posat encara més sota els focus, és a la llista de persones que podrien ser candidates a la presidència de la Generalitat. Mirin quina portada de l’ Abc. És de fa 7 mesos, 22 de novembre:

651x366 abc.750 (1) abc.750 (1)

“Puigdemont jubila a Torra para imponer de heredera a Borràs”.

D’això se’n diu una diana mediàtica.

Borràs es veu amb cor de desmuntar les acusacions, sempre que això sigui un judici normal. I amb els precedents d’aquest cas i de l’independentisme en general, ja es veu que no ho és.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.