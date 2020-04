L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Madrid i províncies, l'Espanya irreformable'

Encara hem d'enterrar molts morts i hem de salvar molts llocs de treball. O sigui que les prioritats, a més més de ser urgents, estan clares.

A Catalunya vam passar ahir dels 10.000 morts. I de treballadors que tenen la feina suspesa per un ERTO n'hi ha 700.000.

L'extrema gravetat de la situació ens obliga a tots plegats, els ciutadans, la Generalitat, el govern espanyol, tots, a esforçar-nos per sortir amb èxit de les quatre fases de desconfinament que ahir va proposar Pedro Sánchez, que com ja deuen saber comencen el dilluns 4 que i haurien d'acabar, si no hi ha passos enrere, a finals de juny.

Però, al costat de la gravetat del que és urgent, hi ha la gravetat del que és important. I ahir el govern espanyol va prendre una decisió política que no és eficient perquè no té en compte la realitat i no és acceptable perquè no té en compte la Constitució, almenys tal com sempre s'ha volgut pintar. Em refereixo, esclar, a convertir la província en la "unitat territorial descentralitzada".

No és eficient, perquè no té res a veure l'Hospitalet amb Tavertet, que són dins la província de Barcelona, o tenen molt a veure Cunit i Cubelles, que són l'una a Tarragona i l'altra a Barcelona, i estan a tocar. I no és acceptable perquè representa el menyspreu més absolut a l'estat de les autonomies consagrat en la Constitució del 1978. D'unitats territorials descentralitzades ja en tens 17, que són les autonomies.

Doncs ara resulta que tornem a les províncies, que, com el seu nom indica, denominen tot allò que no és Madrid. Hi ha la capital i les províncies. I així, durant el 40 anys del franquisme, nens i nenes de primària tot el que sabíem de Catalunya era " Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona". O, com en aquest llibre de cinquè d'EGB, " Barcelona es la provincia más industrial. La capital, situada en la comarca de la Maresma, tiene casi dos millones de habitantes”.

315x388 Curs 1971 Curs 1971

Certament, el govern de Pedro Sánchez ha complert el que va proclamant des del primer dia de la pandèmia: hi vam entrar junts i en sortirem junts. Van començar centralitzant i han acabat provincialitzant. Què estaria dient Podem si això ho fes un govern del PP?

La decisió no és eficient, però hem de creure que, com que sense les autonomies no es pot fer res, al final s'imposarà la coordinació (si és que la coordinació es pot imposar, que més aviat s'hauria d'acordar). El que no té retorn és aquest viatge cap a renegar de les autonomies que el govern de Sánchez ha fet amb motiu d'aquesta crisi. O estat de les autonomies o estat provincial.

Perquè notin que el missatge que la gestió del coronavirus ha enviat a la societat espanyola és que quan venen hores greus, quan ve una crisi mundial, és Madrid qui mana les províncies. Desapareixen els governs i els Parlaments que hem votat i reapareixen les províncies.

Ja hi ha qui recorda que les províncies existeixen i que els partits independentistes han competit per controlar-les. En efecte, si existeixen, no pots quedar al marge d'aquest control polític.

Però la decisió d'ahir representa un nou fracàs de l'Espanya constitucional, és una nova demostració que políticament Espanya és irreformable, perquè el seu nervi es divideix entre la capital i les províncies.

El nostre reconeixement als que treballen en primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics i els exiliats, i que tinguem un bon dia.