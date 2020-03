L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘La Moncloa publica al BOE al temps de descompte i altres fracassos’

Ara ja es tracta de salvar vides, i quan la situació és tan difícil, les crítiques poden esperar. Amb tot, no estaríem fent bé la nostra feina si no diguéssim que, ahir i avui, el govern espanyol ha tornat a mostrar que, en aquesta crisi, sempre va tard.

Dissabte, Pedro Sánchez va anunciar un confinament més dur a partir d’avui. Molt bé. Ahir diumenge al matí es va reunir el consell de ministres per aprovar-lo. Vinga. Però fins a quarts de 12 de la nit el decret no es va publicar al BOE, de forma que la Moncloa ha hagut d’acabar donant 24 hores més de marge a les empreses per adaptar-se al nou confinament. O sigui que avui dilluns podrà haver-hi activitat "en el cas que resulti impossible suspendre-la immediatament".

Això no és tot. Ahir, quan a Catalunya Ràdio van preguntar a la ministra portaveu Montero per què ara sí confinament més dur i abans no, va dir que perquè “aquesta setmana i la que ve no se saturi el sistema d’UCI”. Poc després, la mateixa Moncloa informava que sis comunitats tenen les UCI saturades i tres estan al límit. Lògicament, tots aquests malalts greus es van encomanar en els últims dies, quan molta gent encara havia d’anar a treballar. És a dir, que parar avui no evitarà que aquesta setmana les UCI s’omplin de malalts greus, per desgràcia. L’allau d’avui s’havia d’haver parat dies enrere.

La llista de retards i fracassos del govern Sánchez en aquesta crisi és llarga

Van anunciar l’estat d’alarma un divendres però no va entrar en vigor fins passats dos dies; van estar insistint que les mesures que hi havia en pràctica fins ara eren les més dures d’Europa i de les més dures del món, i ara ha quedat clar que se’n podrien prendre de més dures; van centralitzar les decisions de sanitat quan Catalunya, per exemple, fa més de 30 anys que governa la seva pròpia sanitat. I així van comprar material sanitari defectuós, que no estava homologat, perquè un proveïdor espanyol es va passar de llest i els va portar a vendre. Els tests de detecció ràpida no arriben. I, mentrestant, el comandament únic s’ha omplert de militars i policies en una crisi sanitària.

Sánchez va dir tot solemne que les autonomies s'havien de posar darrere del govern espanyol i ara es troba que autonomies de tots els colors li diuen que ells saben millor que ningú com gestionar la realitat de cada territori.

Han centralitzat la decisió política quan fa 30 anys que està descentralizada. I hem hagut de passar per la vergonya de no poder tancar una carretera a la conca d’Òdena perquè la Generalitat no en tenia les competències.

Mentrestant, aquesta setmana que ha començat avui i la que ve seran les pitjors als hospitals catalans, perquè s’espera una pujada de casos greus que necessitaran unitats de cures intensives. I de llits per a UCIs se’n poden fer de nous, de fet, ja se n’han preparat, ¿però hi haurà prou personal i prous respiradors al peu de cada llit? Aquestes són les dues grans preocupacions en aquests moments al departament de Sanitat, resistir l’augment de casos greus amb personal (amb baixes i expremut a torns) i mitjans.

El nostre reconeixement per a tots els que treballen a primera línia, un record per a tots els que pateixen, i per als polítics que estan privats de llibertat. I que tinguem un bon dia.