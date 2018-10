L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Pena mínima per rebel·lió, pena màxima per a tothom'

Demà farà un any que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van entrar a la presó i aquest cap de setmana han circulat informacions que semblen del tot fiables sobre el fet que la fiscalia demanarà condemna per rebel·lió contra els presos polítics. Ahir els fiscals van emetre un comunicat per dir que "no s'ha facilitat cap escrit ni cap informació", ja que "les conclusions provisionals s'estan estudiant". Sí, ja m’imagino que d’escrit no n’han facilitat cap, però el que va difondre aquest cap de setmana la SER és el mateix que la setmana passada diferents fonts judicials van traslladar a l'ARA: la fiscalia acusarà els presos polítics del delicte de rebel·lió, i probablement de sedició i malversació. Això sí, l’acusació seria la màxima (rebel·lió), però la pena de presó que es demanaria seria la mínima.

Però tant, si els demanen pocs anys o molts, acusar de rebel·lió és un gravíssim error, perquè per tal que hi hagi rebel·lió hi ha d’haver un alçament públic, armat, violent, o sigui, el que van fer el tinent coronel de la Guàrdia Civil Antonio Tejero i el general de València Jaime Milans del Bosch durant el cop d’estat del 1981. I això no és el que van fer, ni van convidar a fer, els dos primers presos de la llista, Sànchez i Cuixart, ni cap dels altres. De proves n’hi ha un munt. Aquí tenen la nostra. L’1 d’Octubre era un diumenge. Cinc dies abans, el dimarts d’aquella setmana, Sànchez i Cuixart deien això en aquest plató:

Hi ha molta gent no independentista que ha dit que això no és rebel·lió, inclosos Felipe González i Pedro Sánchez. Les conseqüències polítiques i socials de l’any de presó, d’una més que probable acusació de rebel·lió i, no cal dir-ho, d’una condemna per rebel·lió, seran greus. Perquè bloquegen el diàleg polític entre Madrid i Barcelona, per més que Sánchez ho intentés i per més receptiu que estigui el govern de la Generalitat. Ho vam comentar fa uns dies: el més diabòlic de la situació és que ara ja manen els jutges i el poder judicial està disposat a continuar l'"A por ellos" policial i reial. L’independentisme voldria que se sabés que el govern de Sánchez ha demanat a la fiscalia que no acusi de rebel·lió si vol el suport als pressupostos. Sánchez diu que no ho pot demanar, que prou fa havent dit que no és rebel·lió i que no haurien d’estar a la presó. La qüestió és que, si acusen de rebel·lió, fins i tot demanant una pena mínima, serà una pena màxima. Per a tothom.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.