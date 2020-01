L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘La setmana que s’ha acabat el que quedava del Procés’

Tot va tan ràpid que ben bé podem dir que avui divendres, en acabar aquesta setmana, no som els que érem dilluns. Pensem en tot el que ha passat: dilluns Torrent li diu a Torra que no voti al Parlament, dimarts els presos polítics intervenen al Parlament, dimecres Torra anuncia eleccions anticipades sense data i aprovant abans els pressupostos, ahir la Moncloa sent que el president diu a Catalunya Ràdio que deixarà en mans dels partits la continuïtat de la negociació. A quarts d’una la Moncloa diu que deixa la taula de diàleg (i, per tant, la negociació entre governs per quan hi hagi govern), tothom mira Esquerra, que se sent burlada i emet un comunicat en què diu que és una irresponsabilitat absoluta, Rufián es veu amb Sánchez i a la set la Moncloa rectifica: el govern espanyol s'asseurà amb el català a la taula de diàleg abans de les eleccions.

O sigui, aquesta setmana s’ha acabat el que quedava del Procés. L’1 d’Octubre continuarà personalitzat en presos, exiliats i processats (aquesta setmana hem tingut el judici al major Trapero), però anem a eleccions (d’aquí tres mesos i mig com a molt d’hora), unes eleccions en les quals Esquerra surt com a favorita i Junts per Catalunya lluitarà per no ser superada pel PSC, que es veurà afavorit per la caiguda de Ciutadans, la qual cosa ens dona quatre mesos de pre-campanya i campanya en què l’independentisme parlamentari mostrarà les seves divisions més profundes perquè d’aquí al maig passaran tantes coses que el resultat de les eleccions i el govern que en surti és d’un signe molt incert.

De fet, és ben probable que ahir, quan Aragonès va parlar amb Sánchez i Rufián s’hi va reunir a la Moncloa, li diguessin que no convocar ara la taula de diàleg donaria ales a Junts per Catalunya i es giraria en contra d’Esquerra. A part que potser no tindria vots per aprovar els pressupostos generals de l’Estat.

O sigui que en els pròxims 4 mesos l’únic que tirarà endavant són els pressupostos, això si la justícia espanyola no complica encara més la situació, perquè, com expliquem avui, els lletrats del Parlament tornen a dir que fa falta l’escó per ser president. Estem en un laberint, perquè Torra no votarà més al Parlament, però ha de convocar les eleccions, i només faltaria que els seus actes quedessin ara en entredit. Ja saben que no som d’exagerar, precisament perquè, com aquesta setmana ens ha ensenyat, les coses canvien d’un dia per l'altre, però l’independentisme ha quedat entortolligat en les seves pròpies contradiccions, s’ha desunit del tot i ara, a sobre, es disposa a enfrontar-se internament, mentre Pedro Sánchez ha tornat a ensenyar el tacticisme que presideix les seves decisions: va anar a les eleccions prometent la detenció de Puigdemont, governa gràcies a un pacte amb Esquerra que inclou una taula de diàleg que ahir va suspendre durant set hores en la qual diu que no es parlarà de res que quedi fora de la llei, i tot perquè no vol reunir-se amb Torra.

Podríem parlar d’una altra cosa, però avui les portades van plenes de mascaretes i a les 12 de la nit el Regne Unit deixarà de ser membre de la Unió Europea. Busquin una novel·la o una sèrie, perquè la realitat no dona per gaire més.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.