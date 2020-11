L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Sánchez, les vacunes no són mèrit teu. Les ajudes haurien de ser-ho'

Avui veurem taules de bars i restaurants a les terrasses i una ombra de normalitat tornarà a la nostra vida quotidiana, amb l’inici de la desescalada, amb restriccions.

Ja es veu que el Govern l’ha adoptat amb el cor doblement encongit: pressionat alhora per una economia molt castigada i per una sanitat molt pressionada. Sigui com sigui, posem-hi tant com puguem de la nostra banda.

I ahir, com si tot això fos una llunyana responsabilitat seva, el president del govern espanyol va sortir a apuntar-se a la bona notícia: aviat tindrem vacunes.

Pedro Sánchez: “La Unió Europea, que és la unió a la qual pertany Espanya, ja ha firmat 5 contractes per a més d'1.200.000 dosis ampliables. Una part molt substancial de la població podrà ser vacunada amb totes les garanties al llarg del primer semestre del 2021".

M’ha fet molta gràcia aquesta arrencada de “la UE, que és la unió a la qual pertany Espanya”, no només perquè li ha quedat bàsica, sinó perquè diu exactament la veritat: les vacunes, ni les ha fabricat ell, ni les ha comprat ell; sí que les distribuirà ell.

Que aviat vinguin les vacunes és una excel·lent notícia, però el mèrit no és de Sánchez. D’ell, en canvi, esperem decisions sobre suspensió o congelació d’impostos, de taxes, quotes... Que és difícil perquè no hi ha un euro? Doncs posem-l'hi més fàcil, al president del govern espanyol: de Sánchez podem esperar que l'administració de l’Estat sigui molt més diligent i útil en la gestió de paperassa, que, d’altra banda, podia anar més ràpida perquè sol passar que el paper que ens demanen el té algun altre departament de la mateixa administració. Vacunes sí, president Sánchez, però això és fàcil. Sobretot, ajudes.

Per cert, sobre aquests dos milions de vacunes que ha de rebre Espanya al gener, el Dr. Argimon ha dit aquest matí que a Catalunya n’hi tocaran 350.000 i que com que són de doble dosi, serviria per vacunar 175.000 persones. "Si comencem a vacunar al gener, aquestes vacunes no tindran efecte fins al cap de 40 dies i, per tant, aquestes persones no tindran immunitat fins a mitjans de març". Tinguem-ho present abans de cantar victòria sobre el virus abans de l’estiu. De fet, Argimon ha dit: "L'estiu que ve serà millor que aquest. No farem vida normal, però sí una mica més".

Un últim apunt. Ahir vam publicar una entrevista a Antoni Vila Casas, 90 anys, mecenes que va fer la seva fortuna en el sector farmacèutic. Quan l’Esther Vera li pregunta si s’hauria imaginat mai que avui, a l’Espanya contemporània, hi hauria polítics independentistes presos, contesta que no, però que això ve de lluny.

Vila Casas: “No tenim res a fer mentre estiguem amb Espanya, Catalunya no té cap futur amb Espanya, cap, segur. Mai ens deixaran fer res. ERC sí que també és independentista, però el que vol és tornar a ser la primera força de Catalunya i la resta se li'n fot. No hi ha res a fer. Companys sí que ho tenia clar, però ara no ho tenen clar”.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.