L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Torra davant el laberint’

Divendres els dèiem que la legislatura a Catalunya està donant símptomes de col·lapse i suposo que a aquestes altures ja deuen estar al cap del carrer: si avui el Parlament manté l’acta de diputat al president Torra i Torra va votant als plens, començant pel d’aquesta tarda mateix, les votacions seran impugnades, la política catalana farà un curtcircuit i es bloquejarà. Si, per contra, la mesa del Parlament retira l’escó de diputat a Quim Torra, el que perillarà serà la continuïtat del govern de JxCat i Esquerra, perquè el 4 de gener els dos partits i la CUP van ratificar la condició de diputat de Torra en una votació al Parlament en què van dir que la Junta Electoral Central no podia passar per sobre dels nostres vots i de la sobirania del Parlament.

L’única diferència entre el 4 de gener i avui, i no és menor, és que aleshores la que deia que s’havia de retirar l’escó a Torra era la Junta Electoral Central. Ara qui s’ha pronunciat és el Tribunal Suprem, que ha dit: ja diré més endavant què faig amb el recurs de Torra a la inhabilitació dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya però de moment la JEC és competent per retirar-li l’escó. Per tant, l’eventual desobediència d’avui de Roger Torrent ja no seria davant la JEC, sinó davant el Tribunal Suprem. Precisament per això, a l’hora que enregistrem aquesta anàlisi, el secretari general del Parlament ha donat instruccions als serveis de la cambra per retirar l'acta de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra. En una carta dirigida a la mesa del Parlament, argumenta que la situació de Torra ha canviat després que la setmana passada el Tribunal Suprem (TS) no suspengués la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) de prendre-li l'escó.

La mesa del Parlament es reuneix avui a les 12.30 hores per prendre una decisió i ho farà amb la carta del secretari general sobre la taula. Tot plegat a poques hores que comenci el ple del Parlament a les 15 hores.

Ara què hem de fer? Vostès què farien? Perquè és una vergonya que la JEC pugui retirar l’escó a un diputat per un tema de llibertat d’expressió exercida en una pancarta durant període electoral. És una vergonya que el Suprem torni a fer política, disfressant-la de justícia, donant la raó a la JEC (¿com no l'hi havia de donar, si hi ha membres de la JEC que són jutges del Suprem?). El problema són les conseqüències de la desobediència: per exemple, que el Govern no pugui aprovar uns pressupostos per als quals ja té els vots i que el país necessita després de tres anys de comptes prorrogats. Estem parlant de 3.000 milions més de despesa. Per descomptat, això ens portaria a eleccions anticipades.

Però, esclar, és que a eleccions anticipades hi anàvem segur, probablement a l’estiu quan Torra fos definitivament inhabilitat pel Suprem (cas que sí que preveu el reglament del Parlament).

Algú pot dir que cal plantar-se davant un nou abús polític de la justícia. Probablement té raó, perquè és un abús. Però si es tracta de plantar-se davant d’abusos de la justícia, no hi ha hagut motius molt més greus des de fa mesos per fer-ho? És a dir, si, a la força, el Govern ha hagut d’empassar-se injustícies molt més greus (penso en les presons provisionals, la sentència dels presos, els bloqueig a Junqueras com a eurodiputat), ¿ara la batalla final es lliurarà per la pancarta? Al cap i a la fi, Torra va admetre que volia desobeir amb la pancarta. Buscava el pols. L'hi pot guanyar a l’Estat? No. Sap que a l’estiu serà inhabilitat en sentència ferma. L’Estat té la força. ¿Li està fent el pols només a l’Estat o també a Esquerra? Si manté el pols, què hi guanya? ¿Capital de credibilitat per a Junts per Catalunya? Què hi perd? ¿Uns pressupostos que Catalunya necessita, encara que no siguin exactament els que voldria JxCat?

L’independentisme pot fer-se mal avui, i el millor seria que Junts i Esquerra trobessin la manera de sortir juntes d’aquest trencacolls. Tot el que no sigui això serà autolesionar-se.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.