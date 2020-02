L'anàlisi d’Antoni Bassas: 'La data, la carta i el míting de Perpinyà'

El president Torra ha reaccionat oficialment aquest matí a primera hora i ha enviat una carta al president Sánchez en què li diu que lamenta que el diàleg no hagi començat amb bon peu perquè no es pot anunciar una reunió entre ells dos per a dilluns que ve sense haver-se posat d'acord amb la data. Que Sant Jaume ja va avisar la Moncloa que dilluns que ve al president Torra no li anava bé.

Sánchez ha aconseguit que Torra vagi a remolc, però amb aquesta resposta (dient que si té pressa quedin demà divendres o diumenge, o bé dimecres, dijous o divendres de la setmana que ve), Torra està deixant clar que no es nega a seure a parlar immediatament, de manera que cap de les dues parts obliga l'altra a constituir la taula de diàleg pròximament. On Torra sí que pren la iniciativa és al final de la carta:

La delegació catalana vol tractar l'exercici del dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió, amnistia i reparació, així com l'establiment d'un "calendari de treball", un "sistema de validació i proposta de mediació internacional" i el "reconeixement de totes les parts en conflicte, incloses la presó i l'exili".

En aquesta part propositiva, Torra ha estat expeditiu: és d'això que anava el sit and talk, és per això que hi ha presos i exiliats, és per això que més de dos milions de persones van votar l'1 d'octubre del 2017.

Immediatament després de la carta, el president Torra i el vicepresident Aragonès s'han reunit aquest matí. Ahir Aragonès va dir que no era moment per perdre's en "detallets". Suposo que voldran concretar la composició de la delegació catalana, perquè per la banda del govern espanyol ja van dir que hi hauria el ministre Manuel Castells, que fa uns mesos va dir al FAQs que el PSOE era un partit nacionalista espanyol.

Amb aquesta resposta queda clar que el diàleg ha de començar. Jo estic segur que, a banda i banda de la taula, hi ha molt escepticisme sobre el resultat que pugui donar una taula com aquesta. Perquè la situació convida a no fer-se gaire il·lusions i perquè els que seuen a la taula no es volen fer gaires il·lusions. Els socialistes, perquè els termes en què la taula seria realment profitosa (autodeterterminació i amnistia) tenen mala venda entre el seu electorat. I Junts per Catalunya perquè l'inici d'un diàleg, que comporta distensió, casa malament amb la tensió necessària per anar aviat a les urnes o amb el míting de Puigdemont a Perpinyà dissabte que ve. ¿És per això, també, que Sánchez va anunciar la reunió per a la setmana que ve sense consultar-ho amb Torra?

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.