L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘Un estat de dret no actua així’

Encara ens preguntem què buscava ahir la policia espanyola amb les detencions d’ahir. I la resposta s’acosta molt a una sola paraula: buscava provocar, perquè si no no s’entén.

No s’entén que les detencions fossin sense ordre judicial, que els policies actuessin amb una metodologia d’urgència, incoherent amb el fet que ja han passat més tres mesos des dels fets. Mirin el que expliquem avui:

Els experts afirmen que la policia només pot detenir per ella mateixa en cas de risc, quan tenen la sospita fonamentada de delicte greu i una urgència fonamentada en risc de fuga o en reiteració delictiva o en destrucció de proves, i que això impedeixi sol·licitar una ordre de detenció al jutge. No s’entén que s’actués contra alcaldes, fins i tot que es detingués un periodista que el dia 1 d’octubre de l’any passat estava treballant.

Un només pot concloure que la policia espanyola va buscar la provocació detenint dos alcaldes de la CUP perquè sap que l’esquerra independentista viu sempre amb un peu al carrer. Provocava quan va detenir un periodista que clarament estava treballant el dia dels fets investigats, perquè sap que si toquen un periodista toquen tota la professió, i els periodistes, malgrat tot, encara tenim la capacitat de posar l’altaveu a una situació.

Per què voldria provocar, la policia? Doncs, entre altres raons, per buscar imatges de desordres al carrer a les portes del judici. Necessiten aquestes imatges de desordres, si pot ser de violència, perquè saben que els pròxims dos o tres mesos, durant el judici als presos polítics, tornarem a reviure la violència policial de l’1 d’octubre i l’Estat no pot aparèixer com el dolent. Necessita semblar que respon a un atac i no ser l’atacant.

No, un estat de dret no actua així. A Espanya sempre acaba apareixent l’estat profund que actua per sobre del dret, i, lamento dir-ho, tant és que governi el PP com el PSOE perquè actuï. Encara estem esperant un aclariment de la delegada del govern espanyol a Catalunya, del ministre de l’Interior, del president del govern espanyol.

Pedro Sánchez diu sovint que no hem de cavar trinxeres sinó fer política. Si aquesta és la seva política, és la mateixa que la del PP; si no ho és, l’estat profund li ha passat per damunt. Per això cal afirmar que avui, s’estigui o no d’acord amb la independència, a Catalunya hi ha una de les trinxeres més grans i més dignes en defensa dels drets civils. Denunciant l’abús policial d’ahir estem denunciant els abusos d’estat. Defensat els detinguts d’ahir, estem defensant els drets de tothom.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.