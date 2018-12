L’anàlisi d’Antoni Bassas: 'El final de la vaga de fam i el començament del dia més llarg'

Crec que la vaga de fam té les hores comptades. La petició dels expresidents perquè s’acabi n’és un gran indici: Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Rigol, De Gispert, Benach, més Torra i Ribó, han solemnitzat la protesta dels presos en vaga de fam, perquè no hi ha precedents, diria, d’ una carta que dugui les cinc firmes presidencials. I tots els ex alts càrrecs han assegurat que els vaguistes ja han complert el seu objectiu, de manera que els han construït una prestigiosa pista d’aterratge argumental. Però hi ha una altra raó per pensar que la vaga de fam s’acabarà aviat, molt aviat: la salut dels vaguistes. Estan a punt d’entrar a la tercera setmana. Hauran perdut una mitjana de deu quilos. A partir d’aquest moment, les complicacions per a la salut augmenten, i si augmenten, corren el risc que se’ls emportin a presons castellanes, on serien forçats a alimentar-se. Igualment, han d’arribar en bones condicions físiques i mentals al judici, d’aquí una mica més d’un mes. I no oblidem, tampoc, que els mateixos presos van dir al començar la vaga que no pensaven posar la seva vida en risc i que l’objectiu era la denúncia de la paràlisi política del Tribunal Constitucional, però que no esperaven cap canvi immediat, perquè l’Estat no es deixa fer aquest tipus de xantatge.

D’altra banda, avui, demà i demà passat, la notícia serà el consell de ministres a Barcelona. Un consell de ministres inoportú. Inoportú, sí, per les dates: final de curs, dia de compres, de viatges, i perquè quan es va anunciar, el PSOE encara no havia fet culpable Catalunya dels resultats electorals a Andalusia que li costaran el govern. I ara no saben com posar-s’hi. No poden remarcar l'acostament al govern de Catalunya perquè això penalitza a Espanya, i no poden venir com si fossin el PP perquè això seria una provocació a Catalunya. Tots aquests equilibris fan que, en el moment en què els parlo, encara no se sàpiga ben bé quin format tindrà la reunió de Sánchez, Torra i els seus ministres o consellers.

De fons hi ha les execrables declaracions de Casado i d’Arrimadas, que ja anuncia una querella contra Torra per la violència que diu que tindrà lloc demà. Comprovin com PP i Ciutadans diuen el mateix.

I Dolors Montserrat, aquest matí, al Congrés, mentint, incendiant, perdent qualsevol respecte a la veritat.

Estan demanant violència per justificar la mà dura. Ens estan provocant. Fugiu de qualsevol encaputxat, malfieu-vos dels que volen enfrontaments amb la policia. Estigueu atents a les informacions dels Mossos. Per cert, un altre dia ja parlarem de com protesten alguns Mossos, com si no portessin un uniforme. No us cregueu qualsevol cosa que us arribi. Demà és probable que hi hagi talls d’autopistes o de vies de tren, i la mobilitat a Barcelona pot resultar molt perjudicada per les protestes i pel mateix desplegament policial. Fem cas als presos polítics, que demanen calma.

Llibertat per a tots els empresonats, per als processats, per als exiliats.