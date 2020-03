L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘El debat pendent de la gestió de la crisi’

Aquest matí he resumit les notícies amb uns titulars que si me’ls haguessin dit fa un mes hauria pensat que eren el guió d’una pel·lícula de catàstrofes:

-516 morts a Catalunya, 177 ahir.

-El 38% dels habitants del planeta Terra, uns 3.000 milions de persones, estan tancats a casa.

-Els Jocs de Tòquio se celebraran l’any que ve.

I el complement gràfic d’aquest guió espaordidor és la nostra portada d’avui amb la xifra dels 3.000 milions a casa i un carrer de Nova York desangelat.

Tot el món està afectat. Cadascú a la seva manera. Ahir vaig entrevistar Juan Antonio Samaranch fill, que és el vicepresident del COI, i em deia que alguns atletes africans li deien: “Per què no podem anar a Tòquio aquest estiu? ¿Perquè vosaltres no podeu entrenar-vos? A l’Àfrica no podem entrenar-nos mai, quan no és l’Ebola és una guerra, si no la malària o la falta d’instal·lacions!” El virus afecta tot el món però a cadascú segons les seves circumstàncies.

Mirin els Estats Units. Si nosaltres ho estem passant malament, allà serà molt pitjor, em temo. Tenen el pitjor exèrcit i el pitjor general: la sanitat pública és inexistent, és només per a la gent pobre de solemnitat i els més grans de 65 (i encara han de pagar una part de la factura de la seva butxaca). La nostra sanitat té mancances, sobretot si es retalla, però sempre he dit que, en qüestió de sanitat, no sabem el que tenim, que molts americans donarien el que fos per un sistema com el nostre. I, òbviament, per a una pandèmia Donald Trump és el pitjor comandant en cap. Mirin, ahir en una entrevista a la Fox va dir que esperava que per Pasqua les esglésies estiguessin plenes. Quan després li van preguntar a la sala de premsa si això que deia estava basat en càlculs científics va contestar això: "Ja he dit avui que espero que puguem aconseguir-ho per Pasqua. Seria molt positiu per al nostre país i tots estem treballant molt fort perquè sigui així. Ens reunirem amb moltes persones per assegurar-nos que això es podrà executar. Pasqua és una data molt especial per molts motius. Per a mi, per a molts dels nostres amics, és un dia molt especial. I aquest seria un molt bon eix cronològic".

O sigui que encara que els responsables de salut pública li han advertit que si s’ajunta molta gent aviat, no es trauran el virus de sobre fins a final d’any, ell ho diu.

Per què ho diu? Perquè parla a la Fox, que és la cadena que veuen els seus votants, entre els quals, increïblement, una base molt llarga de cristians evangèlics, que estan encantats de sentir-li dir això a Trump. Dic increïblement, perquè que els evangèlics, tan estrictes de moral, votin un tipus tan allunyat dels escrúpols bàsics és de nota social. I ho diu, esclar, com a esquer, com una llum al final del túnel que, per desgràcia, és difícil que s’encengui el diumenge 12 d’abril. Nosaltres estarem confinats fins a l’11 (de moment) i Amèrica va més tard que Europa en la pandèmia i Trump ho sap.

Nosaltres estem fotuts. Les xifres de casos, d’ingressats a l'UCI i de morts s’enfilen. Haurem de debatre d’aquesta gestió, de com teníem la sanitat, i de fins a quin punt el fet que el president de Catalunya no sigui un general, sinó un oficial subordinat en moltes de les decisions, ens ha portat fins a les xifres que tenim. Serà un debat dificilíssim, perquè hi ha molts morts i molt dolor pel mig, però s’haurà de fer, igual que per parlar de com han quedat de desprotegits els autònoms i els que paguen un lloguer. Cal fer aquest debat lluny dels que estan sortint en massa digital a defensar tot el fa el govern espanyol perquè és d’esquerres i hi ha els d'Unides Podem. O tots els que diuen que a Catalunya sí que fem bé les coses perquè el govern és independentista. Aquest és un debat que no s’ha de fer amb la samarreta ideològica posada, però sí que cal recordar que el govern espanyol va començar fort dient: “Les autonomies, un pas enrere”.

Ara, amoïnem-nos per estar bé, per no crispar-nos innecessàriament i contribuïm a frenar la propagació del virus.

Un record per a tots els que pateixen, per als que treballen en serveis essencials, per als polítics privats de llibertat, i que tinguem un bon dia.