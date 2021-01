L'anàlisi d'Antoni Bassas: «Que els hi preguntin als presos polítics què és "suspendre la democràcia"»

Avui hauríem de saber si les eleccions al Parlament se suspenen o no.

Les raons sanitàries per suspendre-les estan tan clares que no caldria insistir-hi gaire:

L’escenari més optimista dels epidemiòlegs calcula que el dia de les eleccions es detectaran 3.000 contagis al dia i hi haurà 620 pacients ingressats a les UCI. El pic de contagis seria el 19 de gener, deu dies abans de començar la campanya. Aquest és l’optimista. El pessimista diu que el dia de la votació s’estarà al voltant dels 4.000 contagis i se superaran els 750 malalts crítics.

Després hi ha la qüestió jurídica: en les actuals circumstàncies no es donen les condicions perquè tothom pugui votar si ho desitja. Què passa amb la gent que es contagiï quan ja s’hagi acabat el termini per votar per correu? Què passa amb la gent de les meses electorals, que s’estaran deu hores davant els votants? Hi ha gent que contraargumenta que també la gent que treballa de cara al públic s’està deu hores al dia davant d'altra gent. La diferència és que, si vas a treballar, menges, i si no vas a votar, també menges. Ens agradi o no, és així.

El que no es pot dir, de cap manera, és que suspendre les eleccions seria suspendre la democràcia, com va dir ahir el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, a TVE. Fa vergonya aliena sentir el ministre de Justícia intentar revestir de serietat jurídica l’argumentari del PSOE o del PSC, que, en aquest cas, és el mateix argumentari.

Com deia ahir Jordi Sànchez en un tuit

El ministre de Justícia diu que ajornar les eleccions és suspendre la democràcia. Ofèn per cinisme electoralista. La democràcia se suspèn quan el govern espanyol no escolta els tribunals europeus i NNUU, frena l’amnistia, ignora Drets Humans i Polítics i ens manté a la presó. pic.twitter.com/DtRTxL9QEd — Jordi Sànchez (@jordialapreso) January 14, 2021

I és que 40 dies després que el Suprem revoqués el tercer grau dels presos polítics, l es juntes de tractament de les presons van tornar a classificar-los ahir en aquest règim. El motiu? Que sis mesos després de la primera concessió de la semillibertat al juliol, i d’acord amb el reglament penitenciari, aquesta setmana tocava revisar la seva situació i els professionals de les presons van tornar a considerar que mereixien el tercer grau. D’acord amb el reglament penitenciari, “no es pot mantenir en un grau inferior” un intern que sigui mereixedor d’un altre.

Ja ens podem imaginar que el Tribunal Suprem s’hi oposarà, però amb això no farà més que demostrar que no el mou la justícia, sinó l’exercici d’una ofensiva de l’Estat al preu que sigui, encara que sigui el del descrèdit internacional de la justícia espanyola mateixa.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.