L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'El rei de l'opacitat'

Avui l’ARA ha avançat en exclusiva aquesta notícia: Joan Carles I, el rei emèrit exiliat als Emirats Àrabs, va ingressar la setmana passada a la clínica Cleveland d’Abu Dhabi després d’haver-se contagiat de covid-19, segons ha pogut saber l’ARA. Es desconeix l’estat en què es troba actualment. Consultada per aquest diari, la Casa del Rei ha explicat que "no té informació" sobre el rei emèrit. El govern espanyol també assegura que desconeix com està Joan Carles I. "Aquest assumpte el gestiona la casa reial i no hi ha informació que puguem traslladar".

Si totes les institucions tenen un problema en aquesta època en què la velocitat digital fa que les informacions es filtrin més fàcilment que mai i hi ha més demanda de transparència que mai de la societat, la monarquia espanyola té aquest problema, corregit i augmentat. Ja s’ha vist en el cas de Joan Carles: recordaran Pedro Sánchez, quan Joan Carles va marxar a l’agost i no se sabia on era, dient que el govern espanyol, el govern sorgit d’un parlament escollit democràticament, no sabia on parava el rei, i es quedava tan tranquil. Ara no sabem com està ni què té. És, però, la punta de l’iceberg d’una situació que fa dècades que s’arrossega: a Espanya la responsabilitat legal del rei s’ha acabat convertint en impunitat. Les comissions del rei pels negocis de les empreses espanyoles a l’estranger ho demostren. I s’ha acabat convertint en impunitat davant els ulls grossos dels governs del PP i del PSOE i els interessos de les grans empreses espanyoles cotitzades.

Joan Carles era el símbol al voltant del qual encara es podien trobar socialistes i populars, els vells comunistes del PCE, fins i tot els nacionalistes catalans de CiU, els catalanistes del PSC i, més modernament, Ciutadans i Vox, sobretot Vox. Ara el mite Joan Carles es desfà, taca la pàgina de la Transició i complica el present de la corona que ara cenyeix el seu fill Felip de Borbó, que d’aquí una setmana haurà de d’explicar-se si no vol menystenir el poble, dipositari de la sobirania.

