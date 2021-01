L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'La seguretat de Puigdemont, Comín i Ponsatí'

Avui, al Parlament Europeu, el president Puigdemont, el conseller Comín i la consellera Ponsatí s’explicaran davant els 25 europarlamentaris de la comissió d’Afers Legals del Parlament Europeu. Així començarà la vista del suplicatori que el Tribunal Suprem va sol·licitar a la cambra comunitària per retirar-los la immunitat parlamentària.

Cal que se sàpiga que la comissió en qüestió estarà presidida per un eurodiputat, l’ultradretà búlgar Angel Dzhambazki, que ha participat en actes de Vox en què s’ha cridat ”Puigdemont a la presó”.

Justament el suplicatori va d’això, d’enviar Puigdemont, Comín i Ponsatí a la presó, no de demanar permís perquè els processin, perquè processats ja ho estan. La justícia belga ja els ha processat. De fet, l'euroordre de detenció està viva, al jutjats. L’euroordre no està rebutjada, només està suspesa. Però esclar, la justícia belga el que diu és que el grup de l'ONU contra les detencions arbitràries tenia raó: als polítics catalans se’ls va detenir i jutjar arbitràriament. Per això, entre altres coses, fa uns dies el jutge del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les no va concedir l’extradició de l’exconseller de Cultura Lluís Puig, argumentant, entre altres raons, que, en cas de ser jutjat per la justícia espanyola, correria un risc seriós que se li violi la presumpció d’innocència, afirmació que hauria d'avergonyir el Tribunal Suprem espanyol.

Avui no s’acabarà el tràmit al Parlament Europeu. Després d’avui, el cas anirà al ple de la cambra. Veurem què votaran els eurodiputats socialistes espanyols, per exemple. Però, passi el que passi, si se’ls aixeca la immunitat, el cas tornaria al jutge belga que té suspesa l’euroordre, i en l’entorn del president Puigdemont no tenen cap dubte que el jutge decidiria el mateix que amb el conseller Puig, és a dir, extradició denegada i ni el president i ni els consellers es mouran de Bèlgica. “El recorregut final d’aquesta persecució seria zero”, va dir Puigdemont no fa gaire.

En aquesta fermesa de la justícia europea, que ni a Bèlgica, ni a Alemanya, ni a Escòcia, ni a Suïssa ha vist motius per atendre la reclamació de l’estat espanyol, hi ha el senyal més clar de la poca intel·ligència política amb què el pinyol de l’estat tracta el conflicte polític a Catalunya. El que passarà amb el suplicatori ho tornarà a posar en evidència.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per as que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.