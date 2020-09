L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Bankia ens va costar 22.5000 milions però ningú n’és responsable i Illa pacta amb Ayuso restriccions per a tothom. Així va Espanya'

Aquest matí Pere Aragonès es converteix en president substitut de la Generalitat. El titular explica on som: avui Catalunya entra en una etapa d’interinitat política com a conseqüència d’una desobediència del president Quim Torra castigada amb una severitat que només s’explica pel dret especial de Catalunya que apliquen els alts tribunals espanyols. Ho diu Javier Pérez Royo en el seu article d’avui, amb un títol prou clar, també: “Una sentència infame”. Diu Pérez Royo: “És evident que el president Torra es va negar a donar compliment a una ordre de la JEC, però també ho és que amb això no va cometre cap delicte. Perquè si fos delicte, el president Torra hauria d’haver rebut una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que li imposés el compliment d’aquesta obligació. Això és una cosa que els magistrats del TS no poden no saber. Forma part dels coneixements elementals que s’adquireixen en l’estudi de la llicenciatura”.

Però tant és. De fet, per si el cas no és prou humiliant, resulta que la Generalitat esperava la publicació del cessament del president Torra al BOE (igual que va aparèixer el nomenament) però no es publicarà, amb el pretext que la sentència fa que no calgui. D’aquesta manera s’estalvien ells i Europa veure la firma del rei i referendada pel govern en el cessament del president de Catalunya.

Admeto que ahir em pensava que era una tema menor, però no ho és. A la portada d’ El Mundo d’ahir diuen que els empresaris adverteixen de les conseqüències dels atacs al rei i que els amoïna, de cara a les inversions estrangeres, que “obliguin el rei a firmar l’indult als líders del Procés”.

Així estem, la inhabilitació de Torra va coincidir amb l’absolució de 34 persones responsables de la sortida a Borsa de Bankia.

Ens va costar 22.500 milions de diner públic rescatar Bankia, però l’Audiència Nacional troba que no hi va haver delicte perquè l’operació estava supervisada pel Banc d’Espanya i altres organismes reguladors. Diu que la informació era clara. Sí, que els hi preguntin als milers de petits estalviadors a qui van vendre accions de Bankia i ho van perdre gairebé tot. Com per refiar-se d’uns reguladors que deixen passar un fracàs de 22.500 milions d’euros. És clar, Bankia no, Torra sí. Fa mal d’ulls.

És clar que, ahir, el millor gag d’això que en diuen “un dels estats més descentralitzats del mon” és la notícia que els governs d’Espanya i Madrid han pactat mesures restrictives de covid per a tothom. Perquè no sigui dit que a Madrid se li imposen mesures més dures que a altres llocs, han hagut de pactar que sigui igual per a tothom, encara que, de fet, amb les dades d’ahir, només les podran aplicar a Madrid. O sigui tu, Ayuso, tens un problema de nassos, els criteris que cal complir per les restriccions, en aquests moments, només els compleixen nou ciutats, totes a Madrid: la capital, Parla, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles i Alcalá de Henares, ah, però si els altres llocs no tenen restriccions, tu no les acceptes. Amb gent a punt de col·lapsar les UCI. S’imaginen per un moment que Illa pacta amb la Generalitat mesures restrictives per a tot Espanya? Oi que li costaria la presidència a Sánchez? Doncs així va Espanya. I nosaltres al darrere.

El nostre reconeixement per als que treballen a primera línia, un record per als que pateixen, per als presos polítics, per als exiliats, i que tinguem un bon dia.