L’anàlisi d’Antoni Bassas: ‘El primer dia d’estat d’alarma és estat de confusió’

Avui, i ens els pròxims dies, aquesta anàlisi els arribarà des de casa i gràcies al teletreball de l’equip d’Ara Vídeos. Es fa molt estrany posar-se l’americana però en comptes d’anar al carrer anar a l’habitació del costat, però tots estem igual, oi?, entomant l’estranyesa d’aquesta situació, que és el més semblant a una guerra que la nostra generació hagi conegut.

Aquest matí molta gent no sap què fer. I es pregunta, amb raó, quin eficàcia tenen aquestes mesures, perquè ahir les policies multaven o enviaven a casa els que sortien a fer esport, i en canvi aquest matí no hi ha cap restricció al transport públic.

A primera hora, encara que viatjava menys gent, n’hi havia prou perquè saltés pels aires la distància social recomanada per no encomanar-se. En certa manera s’entén, perquè si li dius a la gent que s’ha de quedar a casa però no li dius si cobrarà a final de mes si es queda a casa, i la deixes anar a treballar, és molt difícil que no vagi a treballar.

I en ple estat d’alarma, enmig d’una pandèmia, un diumenge al vespre, ha estat l’ocasió triada per Felip de Borbó per renunciar a l’herència del seu pare Joan Carles i retirar-li l’assignació de 194.000 euros anuals de diner públic.

El comunicat no deixa en bon lloc Felip VI, perquè el que diu és que la casa reial espanyola ha trigat un any a explicar el que sabia des del 5 de març de l’any passat, ara fa un any, que és que el nomenaven beneficiari de la fundació on Joan Carles tenia els milions.

I ja estem assistint al rescat de Felip VI per part dels partits i la premsa d’estat, perquè ara ja és meridià que a Espanya el rei és la clau de volta d’un sistema que a més a més de constitucional és un sistema de poder i d’interessos.

El primer dia d’estat alarma és un estat de confusió i, amb tota seguretat, de propagació del virus. I de crisi a la Corona espanyola.

Llibertat per als presos polítics, per als processats, per als exiliats. I que tinguem un bon dia.