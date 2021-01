L'anàlisi d'Antoni Bassas: 'Estimats Reis d'Orient'

M’agradaria que firméssim junts aquesta carta als Reis. Vejam què els sembla:

Estimats Reis d’Orient,

Malgrat que mai em vau portar l'escalèxtric ni la bicicleta que us vaig demanar, em caieu bé. No us ho tinc en compte. Al cap i a la fi, ja sé que als Reis us passa com al Govern amb les ajudes als autònoms: que som molts a demanar i hi ha pocs diners a repartir. Ja ens ho diu el doctor Argimon, dia sí, dia no: això “no és Alemanya”.

No us demano que siguem com Alemanya, perquè hi fa molt de fred i no saben improvisar, però sí que m’agradaria que ens portessiu una administració més eficient, on els ERTO es cobressin el mes que toca o la gent no hagués de pagar 300 euros perquè li renovessin els papers mentre una delegada del gobierno diu que el problema és que els funcionaris de l’Estat no volen venir a treballar a Catalunya.

O sigui que us demanem una administració que no es trenqui a la primera pandèmia. I de joguines, poques; de joguines no cal que en porteu, que ja tenim un Govern i un Parlament que de vegades semblen de fireta i, en general, de coses de fireta ja en tenim massa. I, sobretot, porteu-nos d’una vegada els diners de la Unió Europea perquè, si no, l’any que ve no tindrem ni sobre per enviar-vos cap carta.

Aquest any, porteu-nos un president o presidenta que sigui bon governant i que duri una mica -que els últims que ens heu portat s’han espatllat de seguida-, i que pugui fer un bon Govern. I, sobretot, aquest any, porteu-nos el final de tot els confinaments, sobretot el dels presos polítics i els exiliats. Hi ha un kit que es diu Amnistia que ens aniria molt bé.

Com aquella criatura que us deixa la pipa o el xumet com a prova que s'està fent gran i serà un bon minyó, nosaltres us hem deixat Donald Trump. No cal que ens el torneu. El podríeu fer patge del rei ros, a Donald Trump, però vigileu-lo de prop, que us fotrà el lloc o us voldrà vendre els vostres propis camells.

Emporteu-vos la nostàlgia, també, i porteu-nos unes ulleres amb uns vidres ben bons per mirar el futur.

Com a regalet per posar a les sabates, porteu-nos una mica d'amabilitat i cortesia dels uns amb els altres, i vigileu que ningú s’aprofiti de cap nen ni nena ni de cap avi ni àvia.

I, finalment, si trobeu sant Pancraç, recordeu-li que ens ha de portar salut i feina.

Tot això que us hem dit ens agradaria molt. Però si no pogués ser, porteu només tot el que us demanin els sanitaris i els mestres, els malalts de covid, els presos polítics i els exiliats i les seves famílies.

I que tinguem un bon dia.