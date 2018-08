Els Mossos veten l'entrada de cartells antimonàrquics al recinte on se celebrava l'homenatge

Tot i que en l'homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils no hi ha hagut parlaments (l'objectiu era cedir el protagonisme als que van patir el terrorisme en primera persona i les seves famílies), la majoria de partits han atès els mitjans al tancament de l'acte. En atenció als periodistes, Ciutadans i PP han recuperat la polèmica sobre la presència del rei Felip VI a Barcelona i han criticat la presència d'una gran pancarta col·locada per diversos activistes (els partits independentistes i les entitats sobiranistes se n'han desmarcat). En canvi, han evitat criticar els nombrosos visques al rei que s'han sentit al bell mig de la plaça Catalunya mentre transcorria l'homenatge a les víctimes. Mentre els Mossos d'Esquadra han impedit a diverses persones que entressin al recinte on se celebrava l'homenatge amb cartells antimonàrquics –tal com ha avançat el periodista Jordi Borràs i ha confirmat l'ARA–, diverses persones han pogut exhibir lliurement a l'acte símbols de Tabàrnia i banderes espanyoles.

"A lguns han intentat fer servir aquest acte per mostrar el seu rebuig no al terrorisme sinó a Espanya", ha denunciat la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas. El president del partit taronja, Albert Rivera, també s'ha expressat en els mateixos termes: "Ni tan sols un sol dia a l'any podem deixar de pensar en la independència". Tots dos han recalcat que avui el que calia era la "unitat" contra el terrorisme i "donar el protagonisme a les víctimes", en paraules de Rivera.

En canvi, no han rebutjat l'acció de les prop de trenta persones (en un primer moment convocades per la plataforma Unión Monárquica de España a Canaletes) que a les 10.00 h s'han dirigit a protestar contra la pancarta que corona el número 9 de la plaça Catalunya en rebuig de la figura del monarca i, després, han acudit a l'acte amb grans banderes i paraigües amb la bandera espanyola (també s'ha vist algun símbol de Tabàrnia), i han aplaudit l'arribada de Felip VI al crit de "Visca el rei!". Els crits se sentien fins i tot quan ha començat el concert en homenatge a les persones que van perdre la vida o van ser resultar ferides a la Rambla, davant el rebuig d'altres assistents a l'acte que demanaven als concentrats "silenci" i que no fessin "política".

En resposta a una pregunta sobre aquests fets, Arrimadas ha evitat condemnar els visques al rei, ha apel·lat a la "unitat" i ha criticat de nou el rebuig a la figura del monarca. "Avui era un dia per no mostrar altre rebuig que el rebuig al terrorisme", ha afirmat, i ha recalcat que, malgrat les discrepàncies polítiques, el partit taronja serà "a tots els actes en suport a les víctimes del terrorisme".

Amb un to més conciliador, el president del PP, Pablo Casado, ha considerat positiu que no s'hagi produït cap "acte contra la figura del rei a la plaça" i ha recalcat la "unitat dels partits –també els independentistes– contra el terrorisme". No obstant això, el líder dels conservadors també ha criticat la pancarta contra el rei i ha lamentat que es "faci un ús trampós d'un acte per les víctimes per defensar un posicionament del sobiranisme que no és real".

El líder d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, per la seva banda, ha publicat una piulada en què demana explicacions davant la retirada de cartells a l'acte de plaça Catalunya.

Caldran moltes explicacions davant la retirada de cartells a l'acte de plaça Catalunya (on en canvi sí que hi han pogut entrar altres símbols) i l'intent, durant hores, de treure la pancarta que s'hi ha penjat. https://t.co/ttT7iMJr8V — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 17 de agosto de 2018

Els socialistes rebutgen la "controvèrsia política"

A l'altre cantó, els socialistes han fet una crida a la "màxima unitat de totes les forces polítiques en defensa de la democràcia". "Avui no és un dia per a la controvèrsia política", ha sentenciat el diputat al Congrés Rafael Simancas. En el mateix sentit s'ha expressat el secretari d'organització del PSC, Salvador Illa, que ha expressat el "reconeixement" del partit a "tots els cossos de seguretat i d'emergències" pel seu "noble comportament" el dia dels atemptats. "Barcelona és una ciutat de pau", ha reblat al seu torn Jaume Collboni, que ha afirmat que "el que toca és fer aquest reconeixement com a ciutat oberta i plural". "En gran mesura s'ha aconseguit centrar l'atenció en les víctimes", ha dit el cap de files del PSC a Barcelona.

La diputada d'Units Podem Ione Belarra ha recalcat el seu torn que "el centre de la jornada d'avui hauria de poder ser acompanyar les víctimes". "Mai oblidarem ni les 16 persones que van perdre la vida ni les més de 100 ferides", ha sentenciat: "Avui s'ha vist l'orgull d'una Barcelona que vol mirar endavant".

En el mateix sentit s'ha expressat el cap de files d'ERC, Alfred Bosch, que ha rebutjat fer cap valoració ni sobre la pancarta ni sobre els visques al rei durant l'acte d'homenatge. "Avui és un dia per respectar les víctimes i tota la resta és accessori", ha dit: "La intenció avui era recordar aquells que van morir. També tots els seus familiars, que són les persones que van patir i que encara avui continuen patint".