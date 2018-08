Marlaska defensa que no hi va haver errors de coordinació entre cossos policials el 17-A

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expressat durant el primer aniversari de l'atemptat a Barcelona que "no hi va haver errors de coordinació" entre Mossos, Policia i Guàrdia Civil el 17-A. No obstant això, s'ha preguntat per què els que van vendre als terroristes els precursors dels explosius -acetona o aigua oxigenada- no van informar a les forces de seguretat.

En una entrevista a la Cadena Ser, Grande-Marlaska ha apuntat que s'han adoptat mesures per a un control "exhaustiu i efectiu" del comerç d'aquestes substàncies, però ha insistit que si els venedors es van sorprendre "era perquè sabien que tenien una obligació de comunicar-ho", independentment de les circumstàncies burocràtiques.

Sobre la investigació dels atemptats, Marlaska ha garantit que va existir "una coordinació més que raonable" entre les forces i cossos de seguretat i no es va ocultar informació sensible, de manera que no es pot deduir "cap error", "desistiment" o "omissió" en l'actuació dels Mossos. Segons ha defensat el ministre, tant les forces de seguretat com les diferents administracions van actuar "amb la deguda cohesió i lleialtat a les seves obligacions", ha insistit.

Grande-Marlaska, que ha avançat que es mantindrà l'actual nivell d'alerta terrorista, s'ha mostrat convençut que els actes del primer aniversari dels atemptats desenvoluparan "amb tota la serietat i la lleialtat que exigeixen i necessiten les víctimes".

El ministre ha afirmat que no es confrontarà amb les víctimes que diuen que s'han sentit desateses i ha garantit que analitzarà les queixes, tot i que ha recordat que "des del minut zero" es va posar a la seva disposició la direcció general d'atenció a les víctimes del terrorisme.