Un monòlit per al jove que no va morir ni a la Rambla ni a Cambrils

Un monòlit de marbre recorda a Vilafranca del Penedès, des d’aquest divendres, l’única víctima dels atemptats del 17-A que no va morir per l’atac de la Rambla ni pel de Cambrils. Es tracta de Pau Pérez, el vilafranquí de 34 anys a qui va apunyalar Younes Abouyaaqoub quan li va robar el cotxe per fugir de Barcelona després de cometre l’atropellament múltiple. La pluja que va caure a la capital de l’Alt Penedès no va ser obstacle perquè dos centenars de veïns acompanyessin la família de Pérez. “Era una persona molt especial i l’homenatge l’hauria merescut més enllà del seu desenllaç tràgic”, va assegurar un dels seus amics, Roger Vives, segons informa l’ACN.

L’Ajuntament ha instal·lat el monòlit a l’entrada del camp de futbol per recordar els anys que Pérez va passar jugant a l’Atlètic Vilafranca. És una obra de l’escultor Xavier Escala, i du la inscripció Soc vent de llibertat. L’acte d’homenatge va començar amb unes paraules de l’alcalde, Pere Regull, que segons Efe va definir Pérez com algú molt implicat en la societat, “que ha deixat empremta en tots els qui el coneixien”. Regull va afegir que amb el monòlit volen homenatjar també totes les víctimes dels atemptats.

Sergi Retamal, un altre dels amics de Pérez, va assegurar que “perdurarà com un exemple a seguir” perquè era “amic de tots” i “la bondat feta persona”, sempre amb un somriure. El germà de l’homenatjat, Guillermo, va agrair les mostres de suport en nom de la família. L’acte es va acabar amb El cant dels ocells i un minut de silenci. La pluja va impedir que es fes l’actuació castellera prevista.

Altres homenatges

Un centenar de persones es van reunir divendres a les dotze del migdia davant l’Ajuntament de Ripoll per fer cinc minuts de silenci en record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Segons informa l’ACN, els regidors no eren a l’acte perquè havien anat a l’homenatge de Barcelona. De fet, l’Ajuntament havia organitzat autocars per anar als actes de la capital. Durant tot ahir les banderes del consistori van onejar a mig pal en senyal de dol.

A Tortosa, molt a la vora d’Alcanar, unes 250 persones es van concentrar també davant l’Ajuntament per fer cinc minuts de silenci. Els portaveus dels grups municipals van llegir un manifest de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques que va recordar el lema No tenim por i va reivindicar el compromís amb la pau. “Com a societat no podem tolerar en cap cas que el negoci armamentístic sigui aliè a la realitat creixent del terrorisme internacional”, deia el text. L’acte va comptar amb la presència de representants de la comunitat musulmana.

Lleida va recordar les víctimes en un acte commemoratiu a la Seu Vella, on després d’un minut de silenci i la lectura d’un poema una jove que va viure els fets de Cambrils, Estel Guàrdia, va recordar la seva experiència. “En aquell moment vaig tenir molta por”, va explicar, però va afegir que s’adona que va tenir molta sort. En acabar, després d’escoltar l’ Hallelujah de Leonard Cohen, un grup de joves van enlairar setze globus blancs en record de les víctimes del fatídic atemptat.

També es van fer minuts de silenci a poblacions com Girona, Figueres i Sant Feliu de Guíxols. Fins i tot a Madrid, on l’Ajuntament també va fer un minut de silenci a les portes del Palacio de Cibeles. L’alcalde en funcions, Nacho Murgui, va expressar la seva “solidaritat amb el poble de Barcelona” i el seu suport a les víctimes.

Cambrils homenatjarà aquest dissabte les víctimes de l’atac al passeig Marítim el 17 d’agost de l’any passat i les de l’atemptat de Barcelona. Ho farà en un acte institucional i la inauguració d’un Memorial per la Pau, davant el Club Nàutic, on fa un any cinc dels jihadistes de la cèl·lula de Ripoll van perpetrar l’atemptat en què va morir una persona -a part de tots ells- i mitja dotzena més van resultar ferides.