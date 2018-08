Com recorden les víctimes París, Niça, Londres i Barcelona

El record en l’espai públic de les víctimes d’un atemptat és una qüestió delicada i que cal tractar amb cura perquè no es produeixi cap efecte no desitjat: l’artista nord-americà Jeff Koons va donar una escultura a la ciutat de París per homenatjar les víctimes dels atemptats del 2015 i el 2016, una mà amb un ram de tulipes que fa 10 metres d’alçada, però fa mesos que les autoritats no saben on posar-la. Jeff Koons deia que les flors representen “la vida que continua”, i la mà, “l’acte d’oferir”, però així i tot, les autoritats franceses van recordar les víctimes amb la contenció d’una sèrie de plaques amb els noms de les víctimes als llocs dels fets i actes solemnes durant el primer aniversari de l’atemptat. A Barcelona també s’ha optat per no construir un monument i instal·lar una “senyalització memorial” que estarà integrada en la reforma de la Rambla, l’avantprojecte de la qual es presentarà després de l’estiu. Segons fonts municipals serà “un element recordatori que evocarà l’atemptat, les víctimes i la solidaritat dels ciutadans”.

Com va explicar Gerardo Pisarello l’any passat, aquest element memorial comptaria amb el consens “dels comerciants, les associacions de la Rambla i també els grups de l’oposició”. Jeff Koons tampoc no la va encertar amb la localització de la seva proposta: l’anunci que li agradaria veure-la a l’esplanada amb vistes a la Torre Eiffel que hi ha entre el Palais de Tokyo i el Museu d’Art Modern de París, va ser rebut amb una onada de rebuig. Si s’arribés a materialitzar, l’escultura costaria 3,5 milions d’euros i hi ha diversos mecenes francesos i nord-americans que es van oferir a pagar-los.

A Londres, la llum va ser la protagonista de la commemoració dels quatre atemptats que es van produir a Westminster, London Bridge, Finsbury Park i l’estació de metro de Parsons Green el 2017, i el 22 de març d’enguany, coincidint amb el primer aniversari del de Westminster, es va projectar l’etiqueta #LondonUnited en aquests llocs. També es van organitzar diversos actes per posar de relleu la resiliència de la ciutat.

La memòria també és digital. Amb motiu del primer aniversari del 17-A l’Ajuntament de Barcelona i el de Cambrils han posat a l’abast del públic a la xarxa una selecció dels materials que van recollir als altars que van sorgir espontàniament als escenaris dels atacs. Els altars barcelonins -que han sigut museïtzats al Museu d’Història de Barcelona- van ser al carrer durant deu dies i aleshores els tècnics municipals van començar a desmuntar-los. El dol popular a Niça per l’atropellament massiu a la zona de Promenade des Anglais el 2016, que va deixar 86 morts, va durar uns quants mesos, i els últims altars van ser retirats el febrer del 2017 coincidint amb el carnaval. Al juny, abans del primer aniversari de l’atemptat, es va inaugurar un memorial temporal al jardí de la Villa Masséna, que és la seu del Museu d’art i història de la ciutat. Aquesta vegada es va reciclar una font commemorativa, cilíndrica i de color negre, a l’espera d’un memorial definitiu.