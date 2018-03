Des d’aquest any es deixen de fer servir agrotòxics, com el glifosat, als parcs i jardins de la ciutat de Barcelona. A més, ja no es faran podes “excessives” i no es plantaran espècies que no s’adapten al medi o que tenen grans necessitats hídriques. Amb aquestes mesures, Barcelona avança clarament cap a la jardineria ecològica