ALEXANDRA ALCAÑIZ: “Tots els detalls han de tenir un sentit perquè miris on miris el maquillatge parli”

Alexandra Alcañiz sempre ha sentit una atracció especial per l’espectacle i la pintura, un vincle que va desembocar en el món del maquillatge. Aquesta reusenca és la vigent campiona de maquillatge corporal del món i també de maquillatge facial a Espanya.

Com et vas iniciar en el món del maquillatge?

Doncs des de sempre m’havia agradat el món de l’espectacle i tot el que estava relacionat amb la pintura. Fins que un dia vaig descobrir el mòdul de caracterització, que fusionava tot el que a mi em fascinava.

Una de les teves especialitats és el body paint . ¿És difícil plasmar els vostres dibuixos sobre el cos d’una persona?

La veritat és que més que difícil és divertit. El fet de jugar amb la fisonomia del cos, d’aprofitar els volums per generar noves figures, et dona una llibertat de creació gairebé infinita.

D’on prové la teva inspiració?

Gairebé tots els treballs que he fet han sigut encàrrecs per a un esdeveniment concret en què hi havia una temàtica específica. La inspiració apareix quan busques quin missatge vols expressar per explicar aquell acte. Tots els detalls han de tenir un sentit, perquè miris on miris el maquillatge parli.

Sou capaços de maquillar milers de persones o fer un dibuix espectacular en pocs minuts... Què és més difícil?

Totes dues coses tenen la seva part complicada. En el cas de volum de maquillatges, la feina principal és la coordinació, ja que el treball en equip és clau per poder fer una bona feina. En el cas d’un únic maquillatge en poc temps, és la seguretat en un mateix, ja que no tens temps per pensar ni corregir i l’has de fer deixant-te portar per la inspiració del moment.

Quin tipus de formació es necessita per dedicar-se a aquest sector?

Principalment és maquillatge i caracterització. Però és molt curiós, perquè la gent que ha fet il·lustració, a part de maquillatge, acostuma a encaixar molt bé en el sector.

Quin és el maquillatge més curiós que t’han encarregat?

Molts encàrrecs solen ser curiosos, però els que m’han marcat són dos. El primer és el d’un director d’una empresa que em va demanar anar de granota a un esdeveniment. L’altre va ser en una festa d’intercanvi de parelles, cosa que no vaig descobrir fins que hi vaig arribar, i van voler maquillatges que fessin un recorregut pel cos com si fos un caminet fins a... Ja t’ho pots imaginar!

Et deuen fer moltes peticions rares...

Contínuament! Però és divertit, ja que com més estrany és el que et demanen més lluny has de portar la teva creativitat. Jo m’ho prenc com a reptes per anar més enllà, ja que em demanen coses que no m’hauria imaginat mai.

Què es valora en les competicions?

En el cas del campionat del món al qual vaig anar amb Víctor Aragón de maquillador i Belén Sanz de model, el que més van valorar va ser el missatge que vam expressar amb el maquillatge i l’estètica general, que estava plena de detalls. Crec que van ser els dos punts clau que van fer-nos arribar al primer lloc.

Quines tècniques utilitzes?

En funció de l’acabat n’utilitzo unes o unes altres, però generalment maquillo amb pinzell. La tècnica que més utilitzo ara és la strobing, per aconseguir lluminositat als maquillatges, i en fantasia la one stroke, que consisteix a aplicar diversos colors en una mateixa pinzellada.

Quin maquillatge et queda per fer?

Tinc pendent maquillar cossos camuflats. En vaig fer fa uns anys amb un quadre de fons però m’agradaria repetir l’experiència al mig de la natura.

El body paint és un retorn als orígens. Diuen que les seves arrels les trobem en les cultures tribals... Com ho veus?

És totalment cert. I m’encanta que hagi perdurat i que sigui en l’actualitat un art en moviment, que expressa coses allà on va sense deixar ningú indiferent.