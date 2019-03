Acostar-se a Julio Antonio en el centenari de la seva mort

Aquest any se celebra el centenari de la mort de Julio Antonio i les pròximes setmanes teniu una doble possibilitat per acostar-vos a l’escultor nascut a la Ribera d’Ebre. El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) acull l’exposició temporal Julio Antonio - Stendhal 1919-2019. Plantejar una revisió de Julio Antonio transcorreguts cent anys de la seva mort obre la possibilitat de revisar com ha evolucionat i s’ha transmutat el fet escultòric en aquest vast període. Ens acosta també a mirar de reconèixer què es manté d’aquell impuls romàntic i d’aquell anhel de superació i culte a la bellesa. Des d’una òptica contemporània i un plantejament diàfan, en l’exposició es pren aquesta línia de força per vehicular un fil discursiu que connecta l’escultor Julio Antonio amb un fenomen vigent que remou aquest anhel en l’experiència de l’espectador.

La síndrome de Stendhal consisteix en un elevat ritme cardíac, vertigen, confusió i fins i tot al·lucinacions quan l’individu és exposat a una sobredosi de bellesa artística. Aquest fenomen va ser descrit com una síndrome el 1979, quan la psiquiatra italiana Graziella Magherini en va observar i descriure més de cent casos similars entre turistes i visitants a Florència. La síndrome de Stendhal ha esdevingut un referent de la reacció romàntica davant de l’acumulació de bellesa i de l’exuberància del plaer artístic.

L’altra exposició la podeu trobar al Palau Bofarull de Reus, amb el títol Julio Antonio. Escultor. És una de les mostres de la col·lecció d’exposicions itinerants de la Diputació de Tarragona. Aquesta exposició, que s’allargarà fins al 5 d’abril, és un passeig per la trajectòria vital de l’artista, passant per diversos estadis del seu aprenentatge a Móra d’Ebre, Tarragona, Barcelona i Madrid.

Julio Antonio va viure una vida curta, intensa i apassionant. Encarna tots els trets de l’artista romàntic àvid de veritat i bellesa, capturat per un ànim revolucionari i contestatari, inconformista i amb una ambició per damunt de totes: transcendir.