L’Ajuntament de Mont-roig del Camp posa a la venda de solars municipals per 3,5 milions d’euros

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha decidit impulsar un concurs públic amb l’objectiu de vendre 17 solars de la seva propietat repartits per tot el terme municipal i que tenen usos residencials, industrials i rústics. En total, els 17 solars tenen una superfície de 33.147 metres quadrats i un preu de sortida en el seu conjunt de 3,48 milions d’euros, iva inclòs.

Les ofertes es poden presentar fins al 17 de desembre, obligatòriament per cada solar de forma individual, i han de ser sempre a l’alça i per aquest motiu no s’admetrà una oferta per un import menor de la valoració de cada parcel·la, tal com indica el procediment legalment establert d’alineació de finques del patrimoni municipal, que està regulat per la normativa patrimonial de les administracions locals catalanes.

El consistori de Mont-roig del Camp té previst realitzar en els pròxims mesos diverses inversions que estan supeditades a la recaptació que pugui fer amb la venda dels solars en el concurs públic que es posa en marxa. En aquest sentit, l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha explicat que “no és el moment, ara com ara, perquè l’Ajuntament faci de promotor immobiliari construint habitatges en aquests solars. El que toca és afrontar inversions bàsiques pendents al municipi, com enllestir la xarxa de clavegueram, la urbanització de carrers o nous equipaments. Amb la venda d’aquestes parcel·les pretenem donar impuls justament a aquestes inversions imprescindibles”.

Els solars que es posen a la venda procedeixen del patrimoni municipal que s’ha anat ampliant els darrers anys a partir de cessions en el desenvolupament urbanístic de diverses zones del municipi.