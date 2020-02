Anna Bofarull inicia el rodatge de la seva tercera pel·lícula

La directora de cinema tarragonina Anna Bofarull torna a rodar. Des d’aquest dilluns passat és amb el seu equip al Kurdistan iraquià, on es desenvolupa gran part de la seva nova pel·lícula, Sinjar. Es tracta d’un projecte que va iniciar fa quatre anys, quan va començar a escriure’n el guió, que entrellaça tres històries protagonitzades per dones que pateixen d’una o altra manera la barbàrie de l’Estat Islàmic. Serà el seu tercer llargmetratge després de Sonata per a violoncel (2015) i Barcelona 1714 (2018).

El novembre passat Bofarull es va traslladar a la zona de Duhok per aconseguir finançament local després que no hagués fructificat l’objectiu de fer una coproducció amb països com el Marroc i Jordània. Gràcies a les gestions de l’advocada kurda instal·lada a Barcelona Solin Baybasin, vinculada a la defensa dels drets humans, ha pogut obtenir el suport econòmic de molta gent de la comunitat yazidita del Kurdistan iraquià, des d’empresaris fins a líders religiosos, passant pel mateix governador de la regió, i aixecar un pressupost de prop d’un milió d’euros i en què també participen la Generalitat i TV3. “La pel·lícula parla de seva realitat i això ha fet que molta gent de la regió s’hi hagi implicat”, explica Bofarull.

En el repartiment hi trobem cares conegudes a casa nostra com Nora Navas i Guim Puig ( Les de l’hoquei ), però també l’alemanya d’origen kurd Halima Ilter i actors professionals que la cineasta tarragonina ha pogut conèixer als camp de refugiats de la regió. El càsting i les localitzacions les va tancar durant el mes de gener.

Estrena el 2021

L’equip estarà sis setmanes rodant al Kurdistan iraquià i entre els mesos de setembre i octubre vinents gravaran a Barcelona la part del film que transcorre a la capital catalana. Està previst estrenar la pel·lícula el 2021 per iniciar el seu recorregut per festivals de cinema de tot el món. En l’edició de l’any passat, Sinjar va ser un dels quinze projectes seleccionats per l’Atelier de la Cinéfondation de Canes, i va ser presentat a productors i agents de venda.

Sinjar se situa a l’any 2014 en ple auge de l’Estat Islàmic al Kurdistan iraquià, a la regió fronterera amb Síria que porta el nom de la pel·lícula. Allà els islamistes radicals van assassinar tots els homes de l’ètnia yazidita perquè els consideren pagans i van segrestar i esclavitzar les dones. És el cas d’una mare i la seva filla adolescent. “Amb la mare veurem com és la vida d’una dona tancada en una casa. La filla, convertida en esclava sexual, aconsegueix escapar-se i, intentant retrobar la seva família, acaba esdevenint una guerrillera kurda. Finalment, a Barcelona trobem una tercera dona a qui li desapareix el seu fill gairebé adolescent després de convertir-se a l’islam i radicalitzar-se. El jove se’n va a Síria per incorporar-se a l’Estat Islàmic i entra en contacte amb les altres dues protagonistes”, explica Bofarull.