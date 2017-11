Arrenca la 13a edició del Festival Guant

Com cada any, Valls, Alcover, el Morell i la Pobla de Mafumet acullen les companyies que representaran espectacles en la 13a edició del Festival Guant, que comptarà amb set companyies, sessions per als centres educatius, visites guiades, tallers i una exposició de titelles provinent de Granada.

Vinguda del cor de Sicília, la companyia Opera dei Pupi Brigliadoro oferirà un espectacle que és Patrimoni Immaterial de la Humanitat amb la seva col·lecció de titelles de fusta i metall propietat de la família Bumbello, una saga de titellaires que segueix la tradició de la tècnica tradicional siciliana, coneguda com a opera dei pupi, i que excepcionalment surten de gira fora del teatret de Palerm.

El Festival també reconeix el valor de companyies de llarga trajectòria, enguany amb L’Estenedor Teatre i el seu exquisit espectacle El col·leccionista de pors. La companyia Potcuia presenta Veus de Txernòbil, un interessant espectacle basat en fets reals que, a partir de testimonis directes, ens fa redescobrir la tragèdia de la central nuclear ucraïnesa. És un espectacle dirigit i adaptat per Joan Cusó, fundador i membre de la reconeguda companyia Vol-Ras, basat en el llibre La pregària de Txernòbil, de Svetlana Aleksiévitx, i el documental Les àvies de Txernòbil, del programa de TVC 30 minuts.

En aquesta edició, el Festival programa espectacles multidisciplinaris, com ara Monsieur Croche, de la companyia Príncep Totilau, i el ja esmentat Veus de Txernòbil, que combinen el treball amb titelles de diverses tècniques, la màscara, els actors, la dansa, la música en viu i l’audiovisual. També la tècnica actor/narració i manipulació directa amb El col·leccionista de pors ; Gnoma, de Pea Green Boat Company; El senyor Borra, de la companyia Micro Troupe, i Draps, de la companyia Guilla Teatre. I, finament, la tècnica tradicional de titelles de tija amb Duelo de Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica, de la companyia Opera dei Pupi Brigliadoro.