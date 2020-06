Arrenca una temporada atípica als càmpings

L’any passat en aquestes dates pràcticament tots els càmpings de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre havien obert. Enguany, en aquesta segona setmana de juny només 8 dels 55 càmpings que hi ha en aquest territori ho han fet. I de manera gairebé testimonial pel que fa a l’ocupació. El covid-19 i l’estat d’alarma han deixat els càmpings sense el primer tram de temporada, enfocat tradicionalment als mercats britànic, alemany i holandès. Les fronteres estan tancades i no obriran en principi fins a l’1 de juliol. Un cop els càmpings van poder obrir a inicis de maig, amb l’entrada en la fase 1, només han pogut rebre algunes famílies de la seva regió sanitària, bàsicament els caps de setmana. Normalment els càmpings obren per Setmana Santa i alguns fins i tot un parell de setmanes abans.

“Els càmpings que han obert ho han fet perquè tenen també un negoci de restauració o per fer tasques de manteniment i poder-se adaptar a les mesures anticovid, però el negoci ara és deficitari”, explica Joan Anton, president de l’Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, Càmpings Tarragona, que apunta que la majoria de càmpings del seu territori obriran la segona quinzena de juny amb l’entrada de l’àrea metropolitana de Barcelona en la fase 3, de tal manera que els seus ciutadans ja puguin desplaçar-se cap al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre: “Aquest públic és un 35% del nostre total i un altre 35%-40% són de l’eix de l’Ebre, sobretot bascos i navarresos. La resta són els estrangers. Vam tenir una allau de cancel·lacions els primers mesos de pandèmia, però fa unes setmanes que s’ha aturat”.

Incertesa a la tardor

“Si aquest estiu arribem al 50% o 60% d’ocupació podem estar contents donades les circumstàncies. Estarem lluny del 90% d’un agost habitual”, apunta Anton. Des de la Confederación de Campings del Mediterráneo, que agrupa els establiments de Catalunya i el País Valencià, Àngels Ferré es mostra moderadament optimista sobre com pot anar l’estiu al Camp i a l’Ebre, veient l’evolució de les reserves, però admet que hi ha molta incertesa per a la tardor, pels possibles rebrots, en una època on el client és majoritàriament sènior, un col·lectiu de risc davant del covid-19.

Garantir qualitat i seguretat

Ferré destaca la feina que estan fent els càmpings, siguin grans resorts, mitjans o petits, per implementar tots els protocols anticovid i aconseguir el segell Safe Tourism Certified, que els permet garantir qualitat i seguretat, i es mostra crítica amb l’administració per la poca claredat en les mesures i els canvis de criteri.

“Nosaltres hem fet la nostra feina, amb formació al nostre personal i l’edició de guies per al client. Volem tenir clara la regulació del govern per poder oferir amb garanties serveis com els d’animació i espectacles. Els nostres càmpings són un referent a Europa i cada any guanyen importants premis i reconeixements del sector”, afirma Ferré, que assenyala que els càmpings tenen aquest estiu una oportunitat per captar nous clients que optaven per allotjar-se en hotels o anar de creuer: “Tenim a favor que estem a l’aire lliure en espais naturals”.