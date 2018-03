Arrenquen les festes del Feel Vermut

La primera de les festes de la sisena edició del Feel Vermut tindrà lloc dissabte vinent a la rambla de Ponent del barri de Camp Clar. S’hi serviran 300 litres de Vermut Miró en 3.000 degustacions al preu de dos euros. Per completar-ho es repartiran 1.000 bosses de patates xips i marxandatge dels patrocinadors. Els diners que es recullin formaran part d’una donació a la Fundació Niemann-Pick. Després de Camp Clar, Feel Vermut es traslladarà a la zona del Mercat Central de Tarragona el pròxim 5 de maig; al barri del Serrallo, el 30 de juny, amb motiu de sant Pere, patró dels mariners, i a una àrea de platja, previsiblement la Móra, al juliol.

Promoció entre el públic brasiler

Com a novetat, en col·laboració amb el grup Cappuccino es farà una promoció a la primavera amb un majorista de viatges del Brasil per fer arribar aquesta tradició tan mediterrània al públic brasiler, i es convidarà un grup de turistes a fer un vermut amb l’explicació del sentit d’aquest acte social tan arrelat. A més a més, Feel Vermut està ultimant el disseny d’una activitat adreçada al mercat emergent dels creueristes. D’altra banda, es treballa en la creació d’una ruta permanent Feel Vermut -amb una vintena de locals- creada especialment com a actiu gastronòmico-turístic.

De cara a aquest 2018 s’han dissenyat dos esdeveniments del Feel Vermut Més Gran del Món, per a unes 1.000 o 2.000 persones (Campclar i plaça Corsini), amb el ja famós got de 2,50 metres d’alçada i 1,25 d’ample, i dos esdeveniments Feel Vermut populars, per a unes 500 persones.

Feel Vermut és una marca que es va crear l’any 2012 per potenciar el fet social de fer el vermut, una tradició popular molt arrelada a la ciutat de Tarragona. S’han fet, doncs, durant cinc anys i de manera ininterrompuda, esdeveniments multitudinaris i de petit format amb aquest objectiu.