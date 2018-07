Arriba el IV Mercat de Territori Santa Tecla

El 14 i el 15 de juliol se celebrarà la quarta edició del Mercat de Territori Santa Teca Escornalbou, que aposta novament per un model que combina arts visuals i escèniques, música, recreació històrica i gastronomia amb l’objectiu de fer gaudir del patrimoni cultural català a totes les edats i que en la darrera edició va atreure 2.000 persones. Enguany al Castell d’Escornalbou s’hi aplegaran catorze cellers, tres cerveseres artesanes i tres restaurants i hi haurà espectacles de circ i també contacontes per als més petits.

Pel que fa al cartell musical de l’esdeveniment destaquen la banda Big Ok, Mariona Urpí, Harrison Ford Fiesta, Guillem Roma o Marc Marín. Una de les propostes d’enguany són els vermuts amb jazz i folk, on es podran tastar vermuts del territori mentre s’escolta música més calmada.