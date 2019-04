El model de societat consumista ens fa creure que es pot aconseguir qualsevol cosa sense esforç i que tot és possible. Un marc que converteix la joventut en un valor preuat en excés i que resta importància a la idea de fer-se gran com a font de saviesa. Potser la clau consisteix, senzillament, en trobar el punt d’equilibri entre la il·lusió de qui vol créixer per menjar-se el món i la maduresa de qui coneix els mètodes per enfrontar-s’hi.