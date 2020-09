Autenticitat vinebrana

Abans que ella nasqués, la família va arrencar les últimes vinyes que tenia plantades a la Ribera d’Ebre. La viticultura no donava per viure. L’Ari Servelló té 25 anys i en fa un que és enòloga. Vins DesAntesos és el seu projecte de vida, amb què es desmarca de modes i tendències. Són “vins del terreno ” i “a lo natural”, precisa. Elabora amb llibertat i franquesa dos blancs i un negre -Lo Galatxo- que estan impregnats d’un respecte absolut per la terra i l’origen i per tot el coneixement adquirit a l’Escola d’Enologia de Falset, primer, i a la Facultat d’Enologia de la URV de Tarragona, després.

Sempre ha combinat estudis i pràctica, de manera que, mentre es formava al Priorat, va experimentar amb un planter de diferents varietats de raïm per “saber com funcionava la vida de ceps autòctons i forans”. Després de la immersió en viticultura, ve l’enològica. En paral·lel a la universitat, va comprar mitja hectàrea de vinya vella de macabeu abandonada que el primer any va donar només 300 quilos i 100 litres de vi per beure’n a casa i amb amics. Amb la introducció de la fitoteràpia i les pràctiques ecològiques, la vinya s’ha recuperat. Aviat implementarà la biodinàmica a les finques banyades per l’Ebre. El resultat són, per ara, dos vins DesAntesos: Lo Tracalet i el Sempreviva. Tots dos brisats, com es vinificava antigament: maceració amb les pells durant la fermentació, entrant un percentatge baix de rapa madura. El primer és un vi fresc, balsàmic i especiat, amb perfil tens i llarg, fruit d’una elaboració en fred. El segon inclou el bâtonnage i és més untuós. Tots dos homenatgen lo poble: el parlar i la tradició herbolària de Vinebre.

“A la Ribera d’Ebre s’ha arrencat vinya a tort i a dret. I jo el que vull és anar recuperant finques d’una terra de vi com la nostra”, diu Servelló. Elabora fora de denominació d’origen, perquè té molt clar l’aliment que vol fer, sense seguir normes estrictes. “Vull expressar el que donen l’anyada, la varietat i el sòl, sense límits. Aquest any que ha fet calor, la pell és més madura, el vi estarà més brisat i tindrà més color. M’agrada la variabilitat, és més divertit”, diu.

Té clar que el seu futur passa per Vins DesAntesos, però fins ara ho ha compaginat amb feines en altres cellers. Amb la pandèmia i el míldiu, el 2020 ha estat una cursa de fons, però la decisió ja està presa. Hi juguen a favor la sinceritat i la qualitat dels vins, però també, i essencialment, l’orgull que sent la família per la seva feina: “No és ni fàcil ni agraïda, com tampoc ser dona i anar amb tractor. La gent no sap el que manté amb el seu consum, però tinc tot el suport familiar i sé que cuidar la terra i donar-li vida és la clau”.