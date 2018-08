La Fira de l’Avellana estrena el ‘Gaudí Outlet Riudoms’, i un tast del ‘Minipop Tarragona’

La 38a edició de la Fira de l’Avellana, que se celebrarà des d’aquest divendres fins el proper diumenge, amplia l’oferta d’activitats per obrir-se a nous públics. L’edició d’enguany inclou un espai destinat a la moda, «Gaudí Outlet Riudoms», i un tast del «Minipop Tarragona», a més a més de les cites ja tradicionals d’aquest esdeveniment estiuenc relacionades amb l’avellana, la pagesia i la gastronomia, entre d’altres.

Enguany, el recinte de la Fira destinarà dos nous espais coberts d’uns 1.000 metres quadrats per acollir estands de conegudes marques de moda sota la denominació «Gaudí Outlet Riudoms» i que oferirà rebaixes del 50, 60 i 70 % en articles de moda i complements de marques com Pepe Jeans, Cooked, LTB Jeans Barcelona, LVX, National Geographic, DC Shoes, Pretty Ballerinas, etc. durant els tres dies de la Fira, amb el mateix horari d’obertura del recinte firal.

L’altra novetat d’aquesta edició és l’organització, al matí de diumenge, d’un espai «Minipop Tarragona», amb l’actuació musical de Joan Reig (Els Pets) i Sergi Esteve; i tallers creatius orientats a tota la família: de collage, estampació, origami o disseny, a càrrec d’Eva Jolís d’Unicum Disseny; i d’estampació amb fruites, espais de creació lliure i el Taller «El Pescador de Núvols».

Activitats per a la pagesia

La Fira, però, no renuncia a la seva essència agrícola i segueix presentant un bon grapat d’activitats adreçades al món de la pagesia. Aquest dissabte, el conegut meteoròleg Alfred Rodríguez Picó, oferirà la xerrada tècnica «Els fenòmens meteorològics al Baix Camp» organitzada per Unió de Pagesos, al Teatre Auditori Casal Riudomenc. I el dia abans, a les 5 de la tarda, hi haurà una altra jornada, titulada «Conversió a producció ecològica en fruita seca». La Cursa de portadors sacs d’avellanes és una activitat emblemàtica de la fira que enguany arriba a la 34a edició i compta amb diverses modalitats. Serà divendres a partir de les 19:30h.

Gran oferta cultural i familiar

La Fira de l’Avellana també s’adreça al públic familiar. S’ofereixen visites turístiques guiades gratuïtes a la Casa Pairal d’Antoni Gaudí i a la Cisterna Vella, el dissabte i el diumenge a les 11, 12 i 13 hores. L’animació infantil també ocupa un espai privilegiat a la programació. El dissabte a la tarda, a les 18.30 h, actuarà el grup d’animació infantil Deparranda amb l’espectacle Gresca Fresca Avellanera; el diumenge, a la tarda, a les 18 h, La Piccola Orquestra del grup Traüt espectacles i la Xaranga Tocabemolls, guanyadora el primer premi en el Concurso Nacional de Charangas 2018 a Escuchas (Teruel), completaran l’oferta d’activitats infantils iniciades al matí pel Minipop Tarragona.

Altres propostes musicals són el divendres a la nit l’Avellana Sound, enguany protagonitzat pel grup Sense Sal seguit per l’actuació del DJ OGT. Dissabte 11 hi haurà el Ball de Nit a càrrec de l’orquestra Belle Epoque, i diumenge, cantada d’havaneres a càrrec del grup Sopa de Peix, i a la nit, és el moment del Ball a la Fresca amb música en viu.

Podeu consultar la programació completa a www.riudoms.cat