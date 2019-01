Cambrils engega el nou calendari gastronòmic amb la galera i la cuina marinera

Les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera de Cambrils encetaran de l’1 al 24 de febrer un calendari gastronòmic que enguany recull nou campanyes dedicades a productes de proximitat. L’agenda del 2019 continua amb la carxofa, els fideus rossos, el vermut les tapes, el calamar, el vi, l’oli nou i el romesco.

El calendari ja es pot trobar als restaurants participants i a l’Oficina de Turisme, es repartirà a totes les fires on hi hagi presència de Cambrils i es farà arribar a les 20 oficines espanyoles de turisme a Europa i els 12 Centres de Promoció Turística de Catalunya que hi ha a diferents capitals d’Europa, Àsia i Amèrica. Aquest element promocional, que permet fer arribar la informació a diferents públics, és una eina més per seguir treballant en la desestacionalització del turisme i reforça el posicionament de Cambrils com a capital gastronòmica de Cambrils.

Les nou jornades que recull el calendari són fruit de la col·laboració publicoprivada entre l’Ajuntament, els restauradors i els productors per promocionar l’excel·lència de l’oferta gastronòmica des d’un punt de vista integral, incloent el sector primari (pesca i agricultura) i el sector de serveis. En aquest sentit, les diferents campanyes posen en valor el talent dels cuiners de Cambrils, l’alt nivell dels restaurants i la qualitat dels productes de la terra i del mar.

Les XV Jornades de la Galera i la Cuina Marinera

La 15a edició de les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera de Cambrils se celebraran de l'1 al 24 de febrer amb la participació de 30 restaurants i un programa d’activitats per a tots els públics. La galera serà la protagonista dels menús especials dels restaurants participants, el concurs per a joves cuiners, les degustacions populars, els aparadors dels comerços i les visites a les instal·lacions de la Confraria.

A partir d’aquest divendres i fins al 24 de febrer, els 30 restaurants participants oferiran menús especials amb la galera com a ingredient principal amb una àmplia varietat de receptes, des de les més tradicionals a les més innovadores. Crema de galeres, arrossos de tota mena, saltat de galeres amb calçots, romesco de rap amb galeres i carxofes, bullabessa de galeres, marisc i algues, caneló de galera, fideus rossos amb galeres i galeres a la planxa són algunes de les propostes dels menús, que es poden consultar en aquest enllaç i que costen entre 19 i 49 euros.

Actes populars

Els actes més populars són la fregida de galeres i la galerada popular. La fregida de galeres i calçots amb oli d’oliva verge extra Mestral se celebrarà el diumenge 10 de febrer a partir de les 9.30 h a la Cooperativa Agrícola de Cambrils. La galerada popular serà el diumenge 17 de febrer de les 11 a les 14 h al Mollet del Rec del port de Cambrils. Els assistents podran gaudir d’una degustació de fideus amb galeres segons la recepta tradicional de bord de la Confraria de Pescadors per 4 euros.

Com cada any també hi haurà demostracions de vela llatina i passejades amb llagut, activitats familiars, exposicions i visites guiades a les instal·lacions de la Confraria per conèixer l’art de pescar galeres i el recorregut que la pesa fa des de les barques fins a la llotja.

A més, el diumenge 3 de febrer d’11 a 15 h hi haurà un vermut i un taller de maquillatge solidari de la Lliga contra el Càncer al Lounge Parc Cambrils del Parc del Pescador, i el 17 de febrer s’ha programat l’espectacle de clown familiar 'Peskaplàstic' per sensibilitzar sobre l’impacte dels plàstics i els residus al mar i la sobreexplotació de la pesca.

Com és habitual, l’Escola d’Hoteleria torna a participar en les jornades amb el concurs 'De la mar als fogons' per a joves cuiners. El 6 de febrer un grup d'experts seleccionarà les vuit receptes per participar al concurs. El 22 de febrer els semifinalistes hauran d’elaborar les seves propostes i exposar-les davant d’un jurat i es lliuraran els guardons.

Les nou cites gastronòmiques

XV Jornades de la Galera: de l’1 al 24 de febrer

VII Encarxofa’t a Cambrils: del 8 al 24 de març

VII Jornades dels Fideus Rossos: del 3 al 19 de maig

II Vermuting Cambrils: del 17 de maig al 2 de juny

VIII Cambrils Mar de Tapes: del 7 al 16 de juny

V Jornades del Calamar: del 27 de setembre al 13 d’octubre

X Mostra del Vi i la Gastronomia 'Cambrils Entrada al País del Vi': del’11 al 13 d’octubre

VI Jornades de l’Oli Nou: del 25 d’octubre al 10 de novembre

VII Jornades del Romesco: del 22 de novembre al 8 de desembre