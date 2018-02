El Carnaval de Cunit celebra el 30è aniversari

El Carnaval de Cunit compleix aquest any el 30è aniversari amb una àmplia programació. Destaca com a acte principal la Rua de Carrosses i Comparses aquest dissabte, dia 10, que aplega grups no només de Cunit sinó també d’altres poblacions del Baix Penedès i comarques veïnes. A més de la rua hi haurà una rica oferta d’actes, com la ja molt popular Batalla de Coreografies, i per als més menuts el Ball Infantil de Carnaval, que inclou una batalla de confeti.

El programa del Carnaval de Cunit 2018 arrenca demà en set restaurants del municipi, que oferiran durant tot el dia la tapa carnavalesca, en col·laboració amb l’associació de comerciants i empresaris. Divendres a la nit el pavelló municipal acollirà el Ball de Carnaval, seguit de la Batalla de Coreografies a la mateixa instal·lació, un dels actes més destacats de la programació. Les colles que s’han inscrit a la Batalla de Coreografies han enviat tres minuts de la cançó que ballaran. No saben l’ordre d’actuació i aquest fet encara afegeix més emoció al concurs. Després de les actuacions, un jurat escull les millors coreografies. La nit de divendres s’acabarà amb el Ball de Disfresses.

Dissabte, el gran dia

Dissabte és el gran dia del Carnaval de Cunit. Al matí les diferents places del casc antic ja respiren festa amb l’exposició de carrosses. A la tarda es porta a terme la Gran Rua de Carnaval, amb una cinquantena de colles participants, entre carrosses i comparses. En algunes edicions havien arribat a desfilar més de seixanta carrosses, però últimament la xifra s’ha reduït a un màxim de cinquanta perquè sigui més sostenible. Amb l’anterior format el recorregut es feia molt llarg i la Coordinadora del Carnaval va decidir establir un límit de participants perquè es volia potenciar la qualitat per sobre de la quantitat. A la nit, després de la Gran Rua, se celebra al pavelló municipal Els Joncs el gran Ball de Carnaval, durant el qual es donen a conèixer els guanyadors de la rua. Diumenge al mateix lloc se celebra el sopar de les colles carnavaleres i un ball per a tothom.

Dilluns la festa no s’atura i a la tarda al pavelló municipal se celebrarà el Ball Infantil de Carnaval amb batalla de confeti i animació. Finalment, el dimecres és el torn de la representació de la mort de Sa Majestat Carnestoltes. La Rua del Dol pels carrers del municipi i la sardinada popular posaran fi als actes programats per a aquesta festivitat. El Carnaval modern de Cunit va néixer el 1988, quan algunes colles del municipi que participaven en el Carnaval de Sitges van decidir recuperar el de la seva localitat. Després de l’èxit i l’acceptació d'aquella primera eidició, unes vint persones de diferents àmbits socials del municipi van acordar constituir la Comissió del Carnaval de Cunit, que ha fet créixer la festa fins a convertir-la en un dels Carnavals més importants del país.