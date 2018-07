Ciutats i recerca

Aquests dies l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat el Pla Barcelona Ciència, que proposa “impulsar l’ecosistema d’investigació i innovació de la ciutat per consolidar Barcelona com a capital europea en investigació i innovació amb l’ajuda de la comunitat científica, empresarial i acadèmica i la ciutadania”. La recerca és, en tots els països avançats, una activitat estratègica objecte de grans polítiques d’inversió pública i de foment de la inversió privada. I, precisament pel seu caràcter estratègic de país, aquestes polítiques formen part de les competències que es reserven el estats. En el permanent conflicte competencial que neix d’una insuficient delimitació de funcions entre l’Estat i les comunitats autònomes, a casa nostra són, parcialment, una competència compartida, encara que l’Estat es reserva el gruix de les actuacions (l’esforç públic català en recerca es duu a terme més enllà de les competències transferides).

En aquest context, ¿què hi fa una ciutat, encara que sigui la gran capital del país, fent-se responsable d’una política de suport a la investigació? Representa un clar indicatiu de la importància de la recerca com a palanca de posicionament en el món globalitzat, molt més enllà del que significa estrictament d’esforç perquè progressi el coneixement.

Barcelona és una de les capitals del món. Sap quins són els seus referents (el seu tinent d’alcalde citava Nova York i Boston en la presentació del pla), i sap que avui, i en el futur, el progrés en el coneixement i la innovació que en pot sorgir són necessaris en tots els àmbits de l’activitat d’una gran ciutat, que, a més, en esdevenir una ciutat del coneixement, es fa més atractiva per al talent i per a les inversions de valor afegit. En aquests últims mesos, en què s’ha parlat de fugides de determinades empreses, n’hi ha hagut de mundialment reconegudes que han optat per instal·lar-se o reforçar la seva presència al nostre país. Les raons adduïdes fan referència al coneixement: a la presència d’un capital humà molt ben format i a la proximitat d’universitats i centres de recerca de nivell global. En paraules del conseller delegat mundial del negoci d’energia de Siemens, “Barcelona representa el lloc on conflueixen la creativitat i la innovació i és un ecosistema únic per a les empreses emergents”. Barcelona sap el que es fa, i dona exemple al país. Enhorabona.