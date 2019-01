La Conca de Barberà sobre quatre rodes

La Conca de Barberà és una comarca plena de meravelles, que es pot visitar caminant o en bicicleta, però també en cotxe. Així doncs, us proposem aquesta ruta sobre quatre rodes: les meravelles de la Conca.

Dia 1

La ruta comença al monestir de Santa Maria de Poblet, el conjunt cistercenc habitat més gran d’Europa. Sortim del monestir en direcció a Prades per la carretera T-700 per gaudir d’un bonic paisatge de vinyes i camps de conreu als peus de les muntanyes de Prades i del Paratge Natural de Poblet. Seguim fins a Vimbodí i, després, en direcció al monestir de Poblet per la carretera TV-7002, anem a l’Espluga de Francolí. Seguim per la N-240 en direcció a Tarragona per anar a Montblanc (9 km), capital de la Conca de Barberà. Declarada Conjunt Monumental i Artístic l’any 1947, té un dels recintes emmurallats més ben conservats de Catalunya.

Dia 2

Continuem el recorregut cap a Barberà de la Conca per la C-14. Aquest és el poble que dona nom a la comarca i ofereix als visitants l’encant d’un petit nucli situat al pendent d’un turó dominat pel castell templer de Barberà, de visita imprescindible. Tornem a la carretera en direcció a Santa Coloma i ens aturem a Sarral (5 km), considerat el cor vinícola i artesà de Catalunya per la tradició de l’alabastre, amb museu inclòs. Ens dirigim a Solivella i agafem la carretera en direcció a Forès (T-233) i més endavant ens desviem per la TV-2336 fins a Solivella (9 km). Sortim en direcció a Forès (11 km), conegut com el mirador de la Conca, amb una esplèndida vista de tota la comarca i de bona part de la Segarra.

Dia 3

Comencem a la vila medieval de Conesa i després sortim en direcció a Rocafort de Queralt (6 km), situat enmig del tram del sender GR-175, la Ruta del Cister. Aquest bonic poble convida a passejar pels seus carrers i places. Continuem en direcció a Santa Coloma de Queralt, el nostre pròxim destí. Parem a les Piles (7 km), un excel·lent punt de partida per fer rutes a peu o en BTT, com la ruta dels molins. Santa Coloma de Queralt (5 km) es troba al nord-est de la Conca de Barberà i és un poble carregat d’història que invita el visitant a passejar-se tranquil·lament pels seus carrers, a aturar-se davant les cases i balcons i a asseure’s a l’ombra a les seves places mentre es contemplen els monuments.

Més informació a la pàgina web www.larutadelcister.info.