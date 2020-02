La Costa Daurada ja té el seu primer mapa enogastronòmic

Promocionar i difondre la Costa Daurada com una destinació enogastronòmica i oferir als visitants una oferta estructurada d’activitats i experiències singulars en aquest àmbit al territori. Amb aquest objectiu el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha editat el primer mapa enogastronòmic de la Costa Daurada, que convida a explorar el territori a través de propostes en què la cuina i el món del vi són els protagonistes. Amb el títol Enogastronomia a la Costa Daurada. Mil sabors per descobrir, el mapa ubica els productes locals al voltant dels quals s’ha creat una experiència turística. El mapa s’adreça tant a públic interessat en el món de la cuina i del vi com a potencials visitants disposats a gaudir de noves experiències i propostes.