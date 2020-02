Crec en La màgia

UN DELS MAGS MÉS reconeguts d’aquest segle, el Mago Pop, diu que no hi ha res impossible. I té raó. L’he vist volar, transportar gent d’un lloc a un altre i, tot i saber que darrere de la seva màgia hi ha truc, et creus la seva frase fregant-te els ulls i qüestionant-te si el que has vist és veritat. Però hi ha un altre tipus de màgia que sí que és real, que no té trucs. És propera, immediata, enriquidora, addictiva, imaginativa, t’informa i, com la màgia de trucs, també t’entreté. Tots, amb més o menys mesura, en gaudim. Quan ens llevem, al cotxe, a la feina, fent esport, de dia, de nit i de dilluns a diumenge. La màgia de la ràdio, un mitjà que ens fa volar la imaginació, que ens transporta, que ens captiva, que ens acompanya a tot arreu i que, a més, ens permet fer altres coses mentre l’escoltem.

Des del 13 de febrer del 2013 se li dedica un dia mundial. És curiós que a un mitjà de comunicació que té més de cent anys no se li hagi dedicat un dia fins al segle XXI, quan, encara que sembli mentida, existeix el Dia Internacional del Gat, que se celebra, des del 2010, el 20 de febrer, demà. Com es diu popularment, val més tard que mai. Aprofito aquestes línies per felicitar tots els professionals que es dediquen a aquest mitjà, tant de l’àmbit nacional com local. Especialment pel que fa a aquest últim vull felicitar els col·laboradors i col·laboradores que desinteressadament dediquen part del seu temps a fer de la ràdio un mitjà més dinàmic i plural. Sens dubte és un gran mitjà, versàtil, que s’ha sabut adaptar als nous temps. Molta gent s’imaginava que desapareixeria amb l’arribada de la televisió i ha sigut tot al contrari. Ho celebro. La ràdio és un espai on es pot experimentar i fer molta màgia. Jo me la crec. I vosaltres? Salut i ràdio.