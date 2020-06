Pocs dies abans d’entrar en estat d’alarma, el sector de la cultura s’unia per fer front comú i reclamar el 2% del pressupost de la Generalitat. El covid-19 ha suposat un impacte econòmic demolidor per a molts sectors, però en el cas de la cultura plou sobre mullat. Si el panorama ja era complicat, recuperar el futur suposa un repte majúscul que ens implica a tots, perquè la cultura és emoció i sense emoció la vida no és res més que un escenari buit.