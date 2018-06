Cunit organitza la sisena edició de la Xarel·lada

El 30 de juny se celebrarà a Cunit la sisena edició de la Xarel·lada al Penedès Marítim, una gran festa del xarel·lo a tocar del mar. És una iniciativa d’aquest ajuntament de la localitat del Baix Penedès, des de la regidoria de Turisme i Patrimoni, que s’ha anat consolidant any rere any com una manera de maridar la varietat vitivinícola més arrelada en aquest territori, el xarel·lo, i la cuina marinera.

El passeig marítim de la localitat, a l’altura de la platja de les Sorres, acollirà novament la Xarel·lada, una iniciativa proposada per Carme García, una sommelier establerta a Cunit. Hi participaran una desena de cellers penedesencs, que presentaran propostes molt variades d’interpretació d’aquesta varietat autòctona: vins joves i frescos, envellits en bota, procedents de vinyes velles i el característic xarel·lo vermell.

A la Xarel·lada hi seran presents cellers que ja han participat altres anys, com Jané Ventura, Heretat Mont Rubí, Un Sol Cel, Finca Viladellops i Mas Candi i altres de nous com AT Roca, Ànima Mundi, Can Sumoi i Vinya Set Pams Al costat dels vins hi haurà les elaboracions de restauradors i pastissers del municipi, com L’Arrosseria, la Pizzeria Mistral, el Ronsito Gastrobar, el Bar Travesas-Casa Carmiña da Castañeira, el Forn i Pastisseria Casas i el Forn i Pastisseria Vilamajó.

Una jornada molt completa

La VI Xarel·lada començarà la xerrada amb el Dani López i el bodeguer Josep Mitjans del celler Loxarel. A la jornada enogastronòmica del vespre nit participaran una desena de cellers que oferiran la seva varietat de xarel·lo, amb la complicitat de restauradors i pastisseries de Cunit. A les 13h tindrà lloc el Tast amb Xarel·lo, al ‘xiringuito‘ del restaurant L’Arrosseria pels assistents a la ponència. Cal inscripció prèvia a turisme@cunit.cat. A partir de les 20h i fins a les 23h, es podrà visitar i gaudir de la Mostra de Xarel·los de bodeguers del Penedès amenitzats amb música i tast de tapes dels restauradors i pastissers locals participants. El preu del tiquet són 12€, aquest inclou 3 copes de vi + 2 tapes + 1 postre + copa de regal.