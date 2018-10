DansPXL & Blasco Visual Media inaugura un nou estudi audiovisual

Aquest 19 d’octubre DansPXL & Blasco Visual Media inaugurarà el seu nou estudi audiovisual a Valls, situat als baixos del número 5 del carrer Colom. En l’acte hi actuarà en directe la ballarina vallenca Judit Entrena, el duet Fermé amb Anna Soler i el grup de hip-hop Artis Flow. També hi haurà un refrigeri per a tots els assistents. DansPXL & Blasco Visual Media és una productora audiovisual i fotogràfica especialitzada en dansa i arts escèniques. Malgrat la seva curta trajectòria, algunes de les produccions de videodansa ( screendance ) han format part de la selecció oficial o han estat finalistes en festivals i concursos de tot el món. Hi ha creacions de la productora vallenca que han sigut premiades al Utah Dance Film Festival, al Body in Focus (Portugal) i al RiuRau Film Festival.