Descobrir les cales de Salou fent el camí de ronda

Fer el camí de ronda de Salou és una manera única de conèixer la part més natural d’aquest turístic municipi de la Costa Daurada. Amb aquest sender, de 6,5 quilòmetres, es recorre una part del litoral del municipi des de la zona dels Pilons fins al far del cap de Salou.

El recorregut consta de 2 trams: des dels Pilons fins a Replanells (2 km) el camí està totalment condicionat per fer-lo sense cap tipus de dificultat. Aquests últims anys s’hi han construït passarel·les de fusta i zones d’escales per salvar els desnivells.

La segona part del camí, des dels Replanells fins al far (4,5 kms), és natural. Històricament, els camins de ronda seguien el litoral i eren utilitzats per a la vigilància de la costa o pels pescadors. La recuperació d’aquesta via torna la possibilitat de passejar pel litoral per aquells punts on era impossible fer-ho des de feia molts anys.

El pas pel camí de ronda descobreix la gran riquesa natural i paisatgística de la zona. A més de les diferents panoràmiques que es poden descobrir en el trajecte, el camí discorre per platges i cales, i es converteix en una forma diferent de descobrir la zona del cap de Salou. Des dels Pilons, el sender es dirigeix al sud i passa per la platja dels Capellans, on es poden veure les restes de l’antic Llatzeret, construït el 1829. El Llatzeret era el lloc destinat a complir la reglamentària quarantena de mercaderies i persones procedents de zones epidèmiques. El recorregut continua per la cala Llenguadets, des d’on es poden observar els diversos búnquers construïts durant la Guerra Civil.

L’últim tram correspon a la platja Llarga, un entorn natural i allunyat de la zona turística. Tot i que el camí arriba a una altura màxima de 77 metres respecte al nivell del mar, amb trams que tenen una petita dificultat, la major part del recorregut és practicable per a tothom.

Un cop superem el camí que passa a tocar de la platja Llarga, deixem el tram recuperat per anar pel camí natural. Tot i això, és recomanable seguir endinsant-nos en la zona del cap de Salou, un lloc d’interès per observar ocells marins que costa veure des de la platja. A més, travessant aquesta part del litoral podrem veure espais preciosos com la cala Crancs, la cala Font o la punta del Cavall.

Una ruta per fotografiar

En resum, el recorregut pel camí de ronda és una travessa assequible per fer amb els amics i la família. Una proposta que, a més, ens permetrà fotografiar espais que combinen història i natura.