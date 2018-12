Descobrir jugant el Barri del Port i el Barri Antic

En aquesta ruta us oferim una proposta diferent que us permetrà descobrir racons de Cambrils al mateix temps que participeu en un joc destinat a tota la família i que es basa en cinc photocalls. Aquests plafons per fer-s’hi fotografies estan repartits pel Barri del Port i pel Barri Antic de la vila costanera del Baix Camp, i per jugar-hi només necessitem anar a quatre dels cinc punts marcats al mapa i respondre a les preguntes secretes que es trobaran al web Tourcambrils.com.

El regal per als que completin el joc és una bossa amb obsequis variats representatius de la ciutat de Cambrils. El premi s’ha de recollir a les oficines del Patronat de Turisme de Cambrils. Amb aquest joc, l’Ajuntament de Cambrils es proposa fomentar l’entreteniment familiar i incentivar que les famílies visitin el Barri Antic, on hi ha dos d’aquests photocalls. També es planteja organitzar nous jocs d’aquest tipus en el futur.

Les il·lustracions dels photocalls són obra de l’artista local Marta Nolla, que des de fa un parell d’anys es dedica de manera exclusiva a la pintura, el disseny i la il·lustració. Els quadres de Marta Nolla es defineixen com a directes, sincers i sobretot una font de color, que és el que transmeten les il·lustracions que es poden veure en aquests cinc photocalls.

El Barri Antic

El Barri Antic és l’origen de Cambrils i es pot descobrir passejant pels carrerons estrets, buscant l’ombra a l’estiu i els racons assolellats al curt hivern, endinsant-se al carrer Lloberas i sortint-ne per trobar les entrades al refugi antiaeri, construït per moltes dones i pocs homes durant la Guerra Civil. Es pot aprofitar per fer-hi les compres dels productes locals més arrelats a la terra, abans d’acabar al mig aquest barri històric, a la plaça de la Vila, sens dubte del tot recomanable.

Però també cal visitar el Barri del Port si es vol completar amb èxit el joc, ja que hi ha tres dels photocalls. El Parc del Pescador és un espai on es pot trobar un photocall. És un parc urbà tancat amb una superfície aproximada de 20.100 metres quadrats. El parc disposa d’un total de cinc accessos públics, a partir dels quals es configuren diversos itineraris de passeig. Amb tot, hi ha dues entrades principals que són una davant la plaça de la Creu de la Missió, a l’extrem nord del parc, i l’altra a la façana marítima. També tocarà anar a la platja del Regueral, perquè hi ha l’últim photocall. Situada en un entorn urbà, amb una longitud de 900 metres, té una sorra i una aigua excel·lents.