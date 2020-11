Les mesures restrictives de les últimes setmanes han aconseguit doblegar la corba de contagis i alleugerir la pressió als hospitals. Però, lluny de convèncer, deixen molts dubtes i massa preguntes sense resposta. La sensació d’improvisació per part de l’administració i la seva manifesta incapacitat per gestionar les ajudes als sectors més afectats confonen una societat abocada a la desconfiança i auguren un futur que a curt termini no depararà grans alegries.