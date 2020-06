Dos joves que han tornat al Priorat per iniciar la seva vida professional

La Maria Piñol i l’Heribert Cubells són joves i fins fa poc no vivien al Priorat, però han decidit establir-s’hi per tirar endavant els seus projectes professionals. Són una minoria en una comarca on la majoria de joves només hi van els caps de setmana i els estius. La Maria és una dissenyadora de 25 anys que va néixer a Capçanes, però que als 14 anys va marxar amb la seva família cap a Móra d’Ebre. Va estudiar a Barcelona i va començar a treballar a la capital catalana. La seva parella és de Falset i van estudiar la possibilitat de buscar un lloc ver viure a mig camí, com la ciutat de Tarragona, però finalment van decidir anar a viure a la casa familiar de Capçanes i que ella treballés des d’allà com a dissenyadora. Ara està habilitant un espai de la casa amb entrada des de fora com a despatx professional.

La fi del món?

“No tinc fibra òptica però sí ADSL, i per la meva feina, que haig d’estar contínuament connectada a internet, no he tingut cap problema, només algun tall d’electricitat. Amb el confinament i l’augment del teletreball, internet ha anat més lent”, explica la Maria, que valora molt, igual que la seva parella, no haver de fer una hora de cotxe cada dia per anar a treballar. Explica que a amigues seves de Móra els sembla que ha anat a viure a la fi del món, però ella està satisfeta d’aquest any i mig que porta vivint i treballant en un poble de 400 habitants.

El pare d’Heribert Cubells és de la Figuera i la mare també n’és descendent. Es van conèixer a Barcelona i van viure a Girona i Tossa de Mar, on va créixer l’Heribert. Va estudiar enginyeria elèctrica i va començar a treballar en aquest sector, però no li acabava d’agradar. Va ser llavors que va pensar en les terres que la família té en aquest poble de 100 habitants del Priorat, va informar-se de les ajudes a joves pagesos i, amb 25 anys, va decidir fer un canvi de vida: treballar vinya i oliveres i uns quants ametllers, i reactivar el celler familiar.

En dos anys i mig ha creat la seva pròpia marca, Hericamps, associant-se amb la seva germana petita, que porta la part de disseny, màrqueting i xarxes socials. A través del Banc de Terres del Consell Comarcal està treballant més terres. “Alguns amics de Tossa que venen a passar uns dies aquí em pregunten què faig en un poble de cent persones on el 80 per cent tenen més de 50 anys”, explica. L’Heribert considera que al Priorat hi ha oportunitats per als joves, però la majoria estan lligades a l’agricultura, un sector que no agrada a tothom. I admet que hi ha inconvenients molt grans, com l’estat de les carreteres i que per anar a comprar roba o al cinema cal fer molts quilòmetres en cotxe.