Endinsem-nos en la història del bosc de Poblet

El Paratge Natural de Poblet és un espai natural protegit on, entre altres valors naturals, hi ha l’única comunitat de roure reboll ( Quercus pyrenaica ) de Catalunya. Dins del paratge hi ha el monestir de Santa Maria de Poblet, joia de l’art medieval cistercenc i tomba dels comtes reis de l’antiga Corona d’Aragó i Catalunya. El paratge ens ofereix diversos itineraris i un dels més interessants i complet és el denominat Història del Bosc de Poblet, que ens ocuparà unes quatre hores.

Pedreres i carboneres

Al llarg d’aquest itinerari es descobreixen restes dels diferents llocs insòlits que van marcar la història del bosc, així com restes d’antics usos. Per exemple, podem comprovar que se n’aprofitaven els àrids, una activitat que ha deixat marca en les formacions rocoses. Les pedreres eren llocs d’on s’extreia material per fabricar llambordes i més tard per construir carreteres i vies fèrries.

Més endavant, dins l’alzinar, s’hi poden trobar places carboneres antigues i una carbonera demostrativa. Aquestes carboneres es feien apilant troncs d’alzina de diferents dimensions i recobrint-los amb branques de pi i terra. Així, mitjançant una combustió amb poc oxigen, es produïa el carbó i el carbonet després de moltes hores de cocció (en funció de la mida de la pila, podien estar fins a una setmana cremant).

Els senders eren la principal via de comunicació abans de construir-se les pistes. En alguns trams de l’itinerari hi ha indicis d’aquest trànsit en forma de marges de pedra i guals. També destaca l’existència de dues fonts molt concorregudes encara actualment, la font dels Boixets i la font del Deport. Al llarg del recorregut també es troben antigues edificacions, algunes de les quals conservades en bon estat, com és el cas de la casa forestal de la Pena.

Un altre punt interessant és el pou de gel construït pels monjos del monestir de Poblet. Posteriorment, els enginyers de forests hi van condicionar un habitatge al seu interior, per utilitzar-lo fins al moment en què es va construir la casa forestal modernista de la Pena.

El tram més interessant de l’itinerari és el corresponent a la senda del Colom, una via que fra Pere Marginet utilitzava per traslladar-se al monestir de Poblet des de la seva residència habitual, una cova que va condicionar per fer-hi d’ermità, al segle XV. Les restes d’aquest personatge descansen a la capella de Sant Salvador.