Ermites sota la muntanya a la comarca del Priorat

La serra de Montsant marca, com era d’esperar, la fisonomia, la vida i les construccions de la comarca del Priorat. El Montsant és tot un símbol prioratí i de la demarcació de Tarragona, tot i que no es tracta de la muntanya més alta ni tampoc de la més extensa. Tanmateix, la força de la seva orografia és inqüestionable. Una força que desplaça els pobles, als seus peus. L’interior és el regne de la muntanya.

Tot i això, a vegades podem trobar construccions humanes que desafien el Montsant i que, fins i tot, aprofiten la seva protecció per ser-hi edificades. És el cas de l’ermita de Sant Salvador de Margalef, que és a 3,5 km del poble. S’hi pot accedir tant a peu com en cotxe.

L’edifici queda aixoplugat sota una immensa roca. És una construcció modesta de petites dimensions. Un element curiós, igual com passa amb altres ermites del Montsant, és que la campana és una bomba reaprofitada. L’ermita original va ser construïda al segle XVI, però el 1936 va ser incendiada i va haver de ser reconstruïda. Al costat mateix, sota la mateixa roca, també s’hi pot contemplar la casa de l’ermità. Té una àrea de lleure amb fogons i també una font d’aigua, i això la converteix en un espai idoni per gaudir d’un àpat amb els amics o la família enmig de la natura. A més, és un pont per iniciar excursions a la serra Major de Montsant. Recentment s’ha recuperat i senyalitzat l’antic camí que duia a l’ermita. Des d’aquest indret es pot fer un recorregut per l’extrem més occidental de la serra de Montsant que permet gaudir del contacte directe amb la natura, contemplar el paisatge i fer magnífiques fotografies.

Si volem descobrir més ermites amagades entre les roques de la serra de Montsant ens haurem de desplaçar fins a la capital de la comarca, Falset, on hi ha situada l’ermita de Sant Gregori. Podeu arribar-hi en cotxe a través d’una pista que trobareu a prop del poble en direcció a Reus. Novament, trobareu una ermita construïda sota una gran roca vermellosa i des d’on podreu gaudir d’unes vistes espectaculars. La construcció data del segle XVIII i va ser reconstruïda al segle XX. En aquesta zona hi trobareu els Racons de Sant Gregori, que són les formes de les roques que han quedat després de temps i temps d’erosió, que ha creat figures ben estranyes. És un bon lloc per deixar volar la imaginació dels més petits.

Una altra ermita sota la muntanya és la de Sant Roc, ubicada a prop de Cabacés. S’hi pot accedir en cotxe o a peu des d’una pista que surt del poble. Es tracta d’un petit edifici d’estil renaixentista popular, d’una sola nau i amb dues capelles petites, i que es va construir aprofitant les parets d’una roca.