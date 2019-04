L’Escola Montsant inclou el projecte en la Jornada de la Ciència

A l’Escola Montsant fa uns mesos van rebre un correu de la URV sobre el projecte Científiques: passat i present i els va encaixar molt bé en la línia de potenciar l’experimentació amb el medi que havien iniciat el curs anterior. Es tracta d’una escola petita, d’una sola línia, sense laboratori. El curs 2017-18 van organitzar la primera Jornada de la Ciència amb la participació dels alumnes des de P3 a sisè de primària i amb la implicació directa de pares, mares i avis, i aquest any han ampliat la iniciativa amb el projecte arribat des de la URV.

Un dels alumnes, l’Aleix, que és de sisè, explica que van fer un treball d’investigació sobre una científica i la importància de les investigacions i els descobriments que va fer. “Jo vaig triar la Hedy Lamarr, que era actriu però també va ser la científica que va inventar la comunicació a través d’internet”, comenta l’alumne. L’única científica que no podien escollir era Marie Curie, perquè és molt coneguda. “Fer experiments és molt xulo perquè aprenem moltes coses noves”, afegeix l’Aleix.

“Va venir a fer-nos una xerrada una investigadora, la Carme Aguilar, i li vam poder fer preguntes. Vam saber que hi ha molt poques dones científiques. També vam descobrir els components tòxics que hi ha a l’aigua, sobretot per les cremes solars que fem servir”, explica la Sofia, alumna de cinquè. Descobrir l’ADN del tomàquet i la maduixa, els efectes visuals amb la refracció de la llum i com es comporten les bombolles de sabó en alguns recipients són alguns dels experiments que es van fer a l’Escola Montsant. De tot plegat en van parlar a El Portaveu, la revista que escriuen i dibuixen els mateixos alumnes. N’editen una cada trimestre.